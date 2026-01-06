東森深度周報／「它」將走進客廳、照顧你我！ AI機器人終結長照人力荒？

獨自照顧生病22年母親的Adam，深刻體會長照之路的漫長與煎熬。（示意圖／Pexels）





隨著人工智慧（AI）蓬勃發展，機器人應用不再僅止於技術展示，更成為解決長照人力缺口的潛在解方。目前國內多家醫院已率先導入機器人協助運送檢體、送餐及陪伴病患，有效減輕護理師約3成的工作負擔。外界關注，這股科技浪潮未來是否能進一步走入家庭，成為你我身邊的得力照顧者。

長照家庭的迫切心聲

獨自照顧生病22年母親的Adam，深刻體會長照之路的漫長與煎熬。他回憶，母親曾因認知混亂，誤將快煮壺放上瓦斯爐加熱而導致起火，讓她自己也飽受驚嚇。為了預防母親在家跌倒，Adam家中特別加裝了安全扶手，儘管已申請居服員協助送餐，但母親狀況時好時壞，加上他必須兼顧北部的工作，身心俱疲。Adam坦言，若能有機器人協助處理居家安全監測或家務，將能大幅減輕照顧者的壓力，這也是許多長照家庭迫切的需求。

根據衛福部推估，台灣長照需求人數約在84萬至92萬人之間。面對龐大需求，機器人代勞照護是否已有雛形？以日本為例，政府與早稻田大學合作研發的人形機器人，已具備偵測腿部協助穿襪、估算手臂施力輔助關節復健，甚至能將長者抱起提供平穩支撐等功能。

台灣醫療現場的AI實踐

台灣以「AI之島」為目標，醫療場域的應用已初見成效。台中榮總導入由鴻海、日本川崎重工及輝達合作開發的「Nurabot」護理機器人。經過數個月的實習與調整，Nurabot已能精準執行部分重複性工作，如運送檢體與藥品。



台中榮總護理部副主任劉淑芳指出，護理師過往每天需花費約3小時在病房與護理站間奔波，如今檢體與藥品傳送交由AI機器人代勞，一天約可節省3成工時，讓護理人員能將更多時間與心力回歸於照顧病人本身。該技術預計於2026年小批量生產，有望推廣至更多醫療體系。



此外，中國醫藥大學附設醫院的「愛寶機器人」也正在臨床實習，具備環境導覽、遠端查房、異常示警及遞送醫護用品等功能。中醫大附醫加護病房主任陳韋成分析，醫療AI正從感知型演進為生成式，甚至朝向代理人模式發展，未來的實體AI機器人不見得需具備人形外觀。長聯科技董事長李友錚則補充，看似獨立運作的機器人，背後其實連結了龐大的資訊系統與超級電腦進行運算處理。

推廣挑戰與未來展望

儘管醫護缺工推升了自動化需求，各大醫院也力拚2026年量產應用，但實際推廣仍面臨諸多挑戰。新光醫院護理部護理長劉玉香分享院內「小光機器人」的經驗，她觀察到，對於機器人帶領環境導覽，部分年長患者接受度不一，有些人會拒絕，有些人則願意嘗試。



除了使用者習慣，業界分析，包括商業利益評估、醫療場域的適應期、客製化難以量產，以及資安與個資保護等問題，皆是商轉路上的關卡。針對AI涉入醫療的隱私風險，衛福部已著手研擬「醫療機構應用生成式AI指引草案」，預計2026年上半年邀集相關單位討論並訂出規範。隨著技術與法規同步完善，機器人從醫院走進客廳的那一天，或許指日可待。

