東森深度周報／小心強震「內傷」! 黃單建物切勿僥倖 安全隱憂不容忽視

台灣連續兩年發生規模7以上大地震，專家警示真正的危機不在倒塌瞬間，而是潛藏在結構中的「內傷」。（示意圖／unsplash）





台灣連續兩年發生規模7以上大地震，專家警示真正的危機不在倒塌瞬間，而是潛藏在結構中的「內傷」。不少被列為黃單、有安全疑慮的建築至今仍有人居住，加上住宅地震保險投保率不到四成，民眾普遍缺乏危機意識，不禁讓人擔憂下次大地震來臨前，我們準備好了嗎？

國家級警報大響，一瞬間天搖地動。2025年12月27日，深夜11點5分，宜蘭外海發生規模7的強力地震，全台有感，這是繼921以及0403後，台灣最大地震，所幸震央位於外海震源較深，搖的時間也短，沒有釀成重大災情，但潛藏的危機，仍不容忽視。

廣告 廣告

土木技師拱祥生：「很多房子，比如說在0403它可能沒壞，可能在去年的台南大地震，它反而就壞了，那就是在上一次，雖然沒有出現剛剛那些表徵，但是受內傷了。」

專家警示有「內傷」的房屋猶如隱形炸彈，安全隱憂不容小覷，特別是被黃單列管的建築物，雖然沒有即刻崩塌危險，但一定有結構性裂損。

土木技師拱祥生：「像你看那個都是那種就是板的，平行鋼筋的裂縫。」

《EBC東森新聞》跟著專業土木技師來到台北市南機場公寓，這裡的房屋在0403大地震後被黃單列管處置，有些建物經過補強後成功銷單，但還是看得出建物受傷的痕跡，而結構內部傷得多深，恐怕不是肉眼所能判定。

土木技師拱祥生：「這樣一個柱子在中間是所謂低應力區，就是地震來承受地震力，它是相對比較小的，那高應力區就是力量，承受力量比較大，就是大概在這個梁柱接頭的地方。」

民眾若要在強震過後檢視自家是否受損，有沒有出現裂縫是最大警訊，並可以從位置形狀寬度來檢視，如果在梁柱接頭等高應力區，出現45度斜裂或X型裂痕，而且寬度達到可塞入一張名片，那就要特別小心。

《EBC東森新聞》繼續跟著專家的腳步，發現還是有不少房屋貼著黃單，巷弄當中的牆壁鐵捲門，甚至各家各戶的大門上都還有醒目的黃單，我們不禁想問，「危險」難道被遺忘了嗎。

土木技師拱祥生：「所以這個黃單都還沒消，不知道是不是消了沒有，怎麼還貼在這邊。」

目前全台北市共有36棟建築物，因為地震受損被認定是危險建築，當中有22棟甚至是921地震之後，就列管到現在。

土木技師拱祥生：「那現在問題是沒有改善完成，到底你政府的管制制度是什麼或是處罰制度，甚至是不是一個公開，是不是全國都是一個公開資訊，我們都不是很非常確定。」

銷單程序不透明，各縣市補助不統一，都是專家認為亟需改善之處，同時政府也應更加主動介入，利用強震儀監測建物強度，達到更好的防災效果。

另外921大地震發生過後，政府便推行住宅地震基本保險保額150萬，還能提供30萬的臨時住宿費，但投保情況不如預期，顯見大家的危機意識還是不夠。

財團法人住宅地震保險基金副總經理辛敬賢：「目前的投保率是到11月底，到114年的11月底是39.42%，偏鄉中南部的一些縣市，跟台東這些投保率是沒有到三成，那這也是我們每年要去努力的目標，針對這些投保率比相較比較不高的地區，去做加強的宣導。」

房屋的內傷不會自行痊癒，面對地震，政府民眾都應該未雨綢繆，也要考量災後重建成本，做好萬全準備，才能應付一次又一次的強震考驗。

更多東森新聞報導

忽視血糖波動恐埋下慢性病風險！「5大臨床指標」自我檢測血糖是否異常

台灣女在倫敦遭4女圍毆 抓頭髮撞牆…大喊救命司機乘客都忽視

中元節拜「地基主」保平安 命理師提醒4大重點別忽視

