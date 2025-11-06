東森深度周報／小心愈補愈大洞！ 維他命過量恐傷肝腎
台灣人有多愛吃保健食品，看到這個數字，恐怕會嚇你一跳。根據統計，台灣每100人約有55人曾購買保健食品，每人每年平均花費8600元購買，市場規模已突破1600億元。有人說，這是給身體的投資，但要當心，如果盲目地補充，補錯、補過頭，這些原本用來維持健康的營養品，反而可能變成傷肝、傷腎的隱形毒藥！
每天早上上班，開始工作前，Pika例行的第一件事，是先倒一杯水，再吞下一把維他命。
上班族Pika：「那因為一直盯電腦，我覺得眼睛有時候會很累，所以我就會吃藍莓，然後之後還有維他命C，通常也會補維他命。」
Pika的辦公桌上，總是擺著好幾罐保健食品，維他命B群、維他命C，葉黃素到藍莓錠，一天一錠，成了許多上班族的開工儀式，她的同事Catty也一樣，從B群、益生菌，酵素吃到魚油，一年下來，花費少說也要上萬塊。
上班族Catty：「少的話就是3樣，那可能多的話，可以吃到5樣，可能應該有上萬吧，因為酵素、魚油，這些都不是太便宜，像鐵錠或葉酸，這個就是補血的，我就會看狀況去購買。」
像Pika和Catty，這樣的上班族並不少見，調查顯示，台灣每100人就有55人，曾購買保健食品，每人每年平均花費8600元，市場規模突破1600億元，其中維他命B群和維他命C，長年穩居，銷售排行榜前五名，成為許多人補充營養的首選，但醫師提醒，補錯或補過頭，都可能成為身體的隱形負擔。
新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「有一些產品的確，它在製成的過程當中，其實給的量就已經有點超過我們每日建議量的非常多倍，那這樣子的情況之下，有的人他可能在使用的時候，就會出現一些急性的不良反應，包括最常見像一些噁心嘔吐、頭暈或者一些腸胃的症狀，在慢性之下，那有可能造成我們細胞上的突變的風險，像有的人會造成一些腎臟性的疾病，或者一些血管鈣化的風險。」
發泡錠丟進水杯，白開水開始冒泡，轉為淡黃色，裡頭富含維他命C，很多人拿來當日常保養，但對某些族群來說，這杯發泡錠飲品，可能也藏著意想不到的風險。
主持人于美人：「我們的節目的宗旨就是，沒有什麼困難，是一頓飯不能解決的。」
知名主持人于美人曾自曝，自己屬於容易引發腎結石的體質，卻愛喝發泡錠飲品，2019年因腎結石開刀，一次取出多達108顆結石。
藥師沈采穎：「不是說吃C，一定會引起結石，可是確實對某些人來講，你吃高單位，確實會引起結石，發泡錠的迷思，就是有些慢性病或腎臟病的人，不能吃發泡錠，因為它裡面有碳酸氫鈉，那可能會影響就是說，這個腎功能或者是血壓，所以說，發泡錠也不是每個人可以吃的。」
市面上保健食品琳瑯滿目，標榜護眼、提神、補鈣、顧肝功能的到處可見，但不少人買得安心，卻吃得隨性，藥師建議，像是最常見的維他命C，每天建議補充量約是100到200毫克，等於只要3顆發泡錠，就已經超標。
藥師沈采穎：「維他命C，大家覺得說吃C養顏美容，增強抵抗力等等，可是有兩個族群，要特別注意的就是說，一個是G6PD(缺乏症)，我們所謂的蠶豆症，缺乏G6PD酵素這個部分，還有一個地中海型貧血，地中海型貧血的人，如果他C含量吃過多的話，它可能會造成鐵質的沉積在心臟或肝臟。」
先檢查，再補充，才是正確觀念，因為每個人的飲食、作息和吸收狀況都不同，與其盲目地亂買亂補，不如讓醫師評估真正缺什麼。
新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「儘量以單純為主，所謂的單純，就是你只要補充一個保健食品，可能我以一個所謂的這種，每日的這種綜合維他命，那當成一個基礎值，那其他的部分，你可能就是以食物中去獲取。」
補錯補多，都可能讓身體吃不消，唯有均衡飲食規律作息，才是維持健康的根本之道。
更多東森新聞報導
東森深度周報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久
東森深度周報／全台瘋瘦瘦針 減肥利器 暗藏健康大風險
東森深度周報／缺工有解？ 僑外生大軍緩解服務業人力荒
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 22 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 3 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
更年期「腹部脂肪」更易囤積！壯世代女性掌握3招 管理體重好簡單
女性一生中有三個時期特別容易發胖，分別是懷孕後、更年期後以及談戀愛期間。其中「更年期肥胖」問題尤為普遍，主要源自荷爾蒙變化、代謝速率下降以及睡眠品質降低等多重因素的交互作用，壯世代女性更要多加注意。健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
很多人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康力道超乎想像！一項最近在BMC Nutrition 發表的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性的臨床隨機試驗，把她們分成兩組：每天各吃30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。兩組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。 在12 週後，芝麻油組的血糖相關指標有顯著進步： 1、空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組僅下降4.3 mg/dL2、空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2 µIU/mL，葵花油組只降0.5 µIU/mL3、胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.34、胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2 芝麻油不只是「減重時的佐料」，它能更有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島 β 細胞功能，對延緩甚至預防糖尿病都有潛力。 為什麼芝麻油能降血糖？ 芝麻油透過三大途徑幫助血糖控制： 1、代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。2、荷爾蒙途徑：M常春月刊 ・ 1 天前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 1 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 13 小時前
立冬補冬別吃錯！營養師教你「正確補法」不怕熱量爆表
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】立冬將至，象徵著冬季的開始，許多民眾習慣進行「補冬」來強身健體、增強免疫力。常見補品有燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補湯等。不過，衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉提醒，在營養豐富的現代，再進補高油脂、高熱量補品，怕的是補出肥胖，遠離健康。 進補需視個人狀況調整 避免危害身體健康 柯秋凉營養師表示，進補還是要依據個人健康狀況調整，才能達到「補對不補過」的效果，有些慢性疾病如高血壓、糖尿病、腎臟病及心血管疾病者等，要注意鹽分、膽固醇、飽和油脂，也要注意補品中勿加入大量酒精，才能吃得健康又安心。 進補掌握這些原則 不怕愈吃愈胖又健康 柯秋凉營養師分享，進補應掌握「三大原則」並避開「三大禁忌」: 「三大原則」 冬令補品、聰明搭配 當正餐食用，選用低油脂肉品或魚類並搭配青菜，烹調時清除上面浮油再加佐料或藥材燉煮，減輕腸胃負擔。 營養均衡，補對不補過 進補不等於大魚大肉，控制每次進食量，若烹煮或購買了較多的補品，宜分次吃或多人分食，以維持體重控制。 依個人生理狀況調整補法 民眾若擔心怕胖、或擔憂慢性病的影響，卻又想吃又不敢吃冬令補品，可以請教醫師或營養師，就健康醫療網 ・ 18 小時前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
血糖突飆高？醫急勸別喝太多「發泡錠」 驚曝下場：腎長滿石頭
藥局熱銷的發泡錠，原來也暗藏風險！嘉義大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師黃柏諭指出，不少民眾偏好喝酸甜發泡錠飲品，藉此補充不足的維生素C，不過黃柏諭警告，發泡錠是高度濃縮劑量產品，如果過量食用，就會增加腎結石風險，引發急性腎病變，可能要長年洗腎！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎
烏龍茶不只可以解渴！醫師邱筱宸表示，烏龍茶含有豐富茶多酚、茶胺酸及多種微量元素，不僅具有抗氧化、抗發炎效果，最新研究也發現，飲用烏龍茶可在短時間內提升身體能量消耗率約10%，有助基礎代謝與減重。此外，規律飲用烏龍茶能改善高脂飲食引起的肥胖、血脂及胰島素阻抗，並對骨代謝與腸內菌帶來正面影響。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前