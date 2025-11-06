東森深度周報／小心愈補愈大洞！ 維他命過量恐傷肝腎

保健食品若吃過量，對身體會造成隱形負擔。（圖／東森新聞）





台灣人有多愛吃保健食品，看到這個數字，恐怕會嚇你一跳。根據統計，台灣每100人約有55人曾購買保健食品，每人每年平均花費8600元購買，市場規模已突破1600億元。有人說，這是給身體的投資，但要當心，如果盲目地補充，補錯、補過頭，這些原本用來維持健康的營養品，反而可能變成傷肝、傷腎的隱形毒藥！

每天早上上班，開始工作前，Pika例行的第一件事，是先倒一杯水，再吞下一把維他命。

上班族Pika：「那因為一直盯電腦，我覺得眼睛有時候會很累，所以我就會吃藍莓，然後之後還有維他命C，通常也會補維他命。」

廣告 廣告

Pika的辦公桌上，總是擺著好幾罐保健食品，維他命B群、維他命C，葉黃素到藍莓錠，一天一錠，成了許多上班族的開工儀式，她的同事Catty也一樣，從B群、益生菌，酵素吃到魚油，一年下來，花費少說也要上萬塊。

上班族Catty：「少的話就是3樣，那可能多的話，可以吃到5樣，可能應該有上萬吧，因為酵素、魚油，這些都不是太便宜，像鐵錠或葉酸，這個就是補血的，我就會看狀況去購買。」

像Pika和Catty，這樣的上班族並不少見，調查顯示，台灣每100人就有55人，曾購買保健食品，每人每年平均花費8600元，市場規模突破1600億元，其中維他命B群和維他命C，長年穩居，銷售排行榜前五名，成為許多人補充營養的首選，但醫師提醒，補錯或補過頭，都可能成為身體的隱形負擔。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「有一些產品的確，它在製成的過程當中，其實給的量就已經有點超過我們每日建議量的非常多倍，那這樣子的情況之下，有的人他可能在使用的時候，就會出現一些急性的不良反應，包括最常見像一些噁心嘔吐、頭暈或者一些腸胃的症狀，在慢性之下，那有可能造成我們細胞上的突變的風險，像有的人會造成一些腎臟性的疾病，或者一些血管鈣化的風險。」

發泡錠丟進水杯，白開水開始冒泡，轉為淡黃色，裡頭富含維他命C，很多人拿來當日常保養，但對某些族群來說，這杯發泡錠飲品，可能也藏著意想不到的風險。

主持人于美人：「我們的節目的宗旨就是，沒有什麼困難，是一頓飯不能解決的。」

知名主持人于美人曾自曝，自己屬於容易引發腎結石的體質，卻愛喝發泡錠飲品，2019年因腎結石開刀，一次取出多達108顆結石。

藥師沈采穎：「不是說吃C，一定會引起結石，可是確實對某些人來講，你吃高單位，確實會引起結石，發泡錠的迷思，就是有些慢性病或腎臟病的人，不能吃發泡錠，因為它裡面有碳酸氫鈉，那可能會影響就是說，這個腎功能或者是血壓，所以說，發泡錠也不是每個人可以吃的。」

市面上保健食品琳瑯滿目，標榜護眼、提神、補鈣、顧肝功能的到處可見，但不少人買得安心，卻吃得隨性，藥師建議，像是最常見的維他命C，每天建議補充量約是100到200毫克，等於只要3顆發泡錠，就已經超標。

藥師沈采穎：「維他命C，大家覺得說吃C養顏美容，增強抵抗力等等，可是有兩個族群，要特別注意的就是說，一個是G6PD(缺乏症)，我們所謂的蠶豆症，缺乏G6PD酵素這個部分，還有一個地中海型貧血，地中海型貧血的人，如果他C含量吃過多的話，它可能會造成鐵質的沉積在心臟或肝臟。」

先檢查，再補充，才是正確觀念，因為每個人的飲食、作息和吸收狀況都不同，與其盲目地亂買亂補，不如讓醫師評估真正缺什麼。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「儘量以單純為主，所謂的單純，就是你只要補充一個保健食品，可能我以一個所謂的這種，每日的這種綜合維他命，那當成一個基礎值，那其他的部分，你可能就是以食物中去獲取。」

補錯補多，都可能讓身體吃不消，唯有均衡飲食規律作息，才是維持健康的根本之道。

更多東森新聞報導

東森深度周報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久

東森深度周報／全台瘋瘦瘦針 減肥利器 暗藏健康大風險

東森深度周報／缺工有解？ 僑外生大軍緩解服務業人力荒

