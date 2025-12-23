東森深度周報／小資族愛用現金新趨勢 重掌財務主導權

看得到、算得清的現金消費方式，更能讓人感受到財務的主導權。（圖／東森新聞）





行動支付、電子錢包方便快速，已經成為主要的消費方式，但還是有人堅持使用現金消費，透過看得到、算得清的方式來控制支出。專家指出，用現金其實能避免過度花費，也能在詐騙猖獗的環境下，有效降低個資外洩的風險。

不管是在實體店面還是網路平台，卡片一刷、條碼一掃，買東西就是這樣輕輕鬆鬆。夜市攤商vs.遊客：「直接LINE Pay囉，（好），完成畫面給我看一下喔。（好，沒問題），謝謝。」

就連夜市小吃也是這樣入手。如今民眾越來越習慣使用電子支付或刷信用卡消費。2025年11月，全台五大發卡行合計刷卡額高達2,847億元，前11個月更累計突破3.2兆元，各大平台加起來的電子支付用戶數，也來到3,445萬人。不過，你相信嗎？還是有人反其道而行。

店員vs.銀行業務Davy：「（拿鐵），冰的嗎，（熱的），就這樣嗎，（對，謝謝）。」

這是Davy，今年35歲，在銀行擔任業務。打開皮夾，除了證件和提款卡之外，他沒有信用卡，也不怎麼使用網銀，唯一會使用的就是現金。

銀行業務Davy：「完全沒有使用信用卡的習慣，因為會怕自己花過頭，一方面比較好管理自己大概可以花多少錢，用現金的方式比較容易，記帳也比較方便。」

不使用信用卡，花錢更有感。不只避免自己過度花費，這種看得到、算得清的現金消費方式，也能讓人感受到財務的主導權，努力賺錢、省省花錢，心裡更加踏實。

銀行業務Davy：「相機一整組，像是腳架、大砲，花起來就是好幾萬塊，也會直接拿現金出來付。」

行銷策略公司總經理胡恒士：「當今天我是用刷卡的方式，或者是線上電子支付的時候，就會面臨一個狀況，你花錢是無感的。現在很多人會陷入所謂的循環利息當中，這反而是一個惡性循環。」

自媒體工作者「30節約男子」，30歲下班後協槓經營自媒體，賺進人生第一個100萬。你可能也在網路上看過他，30歲以前月薪3萬3，還背債50萬，下定決心開始理財。他的關鍵方法，就是用「現金消費」來管理預算，成為翻身的第一步。

自媒體工作者30節約男子：「假設孝親費是5千塊，我就把信封上面寫孝親費，然後把5千塊放在裡面。領到錢之後，我就一次性把它領出來，分門別類放進去。」

用最傳統的方法，確實掌控每一筆支出。專家指出，這是所謂的「視覺管理法」，讓每一張鈔票的減少，都成為提醒自己花錢的警訊。除此之外，使用現金消費，還有一項重要優勢，就是降低「被詐騙」的機率。

財經作家郭莉芳：「多數的人可能因為太習慣用手機轉帳、網路銀行，或者各種APP，只要一點就轉帳出去，很容易讓大家喪失戒心。」

減少數位消費足跡，避免個資遭到竊取或被詐騙集團盯上。在電子支付當道的時代，返璞歸真的現金消費方式，或許不是退步，而是替自己守住金錢與安全的底線。

