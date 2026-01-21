東森深度周報／廢鋰電池海嘯來襲 回收貴金屬與石墨烯成亮點

廢棄的鋰電池具有爆炸風險。（圖／東森新聞）





電動車普及化，環境部統計，2031年預估將有超過1萬2,000公噸鋰電池淘汰。值得注意的是，廢棄的鋰電池具有爆炸風險，如何妥善回收，甚至循環再利用，是台灣未來將面臨的重大挑戰。

機上乘客：「快點！快點！」

飛機機艙內起火，又是行動電源釀禍，砰的一聲又一聲，連續多起。鋰電池自燃意外暴增，甚至連沒在充放電，也可能突然爆炸，關鍵在於鋰電池會老化，壽命一到，恐成不定時炸彈。尤其近年電動車普及，內含鋰電池量大，但壽命約五年左右，國內第一批已逐漸退役，2026年廢電池海嘯即將到來。

鋰電池膨脹，是不能再使用的警訊，回收至關重要。鋰電池可分為磷酸鋰鐵電池和鋰三元電池，分解後含有銅、鋁、鐵等金屬均可再利用。特別的是這黑漆漆的細粉「黑粉」，含有貴金屬正極材料鋰、鎳、鈷、錳，每噸廢電池可提取約150公斤鋰、100公斤鎳、30公斤鈷，經濟價值可觀，也是國家重要戰略物資。

台科大應用科技研究所教授王復民：「目前具有經濟價值的主要是鈷，其次是鋰和鎳。分解後可以用於其他工業用途，再製作鋰電池。坦白說，目前技術程度還比較弱。」

環境部資源循環署副執行秘書翁文穎：「因經濟規模不夠，我們透過政府給予優惠費率，提供後端建廠或高值化補貼，促成回收循環。」

困境在於廢電池量不足，國內業者難以建立規模化貴金屬精煉產線，因此被稱為「綠金」的黑粉，多數仍銷往國外處理。一包包分解後的廢電池整齊排放在高雄名仁處理廠，母企業回收經驗已有50多年，8年前開始處理鋰電池，但成本高、回收量有限，即使工序繁雜耗時，仍投入前期處理。

名仁資源科技董事長陳奕潔表示：「必須有人好好處理，我們也是第一個支持政府政策。鋰電池協會12月1日支持環境部成立循環經濟組織，我們集團知道如何處理。」

陳奕潔更帶頭成立鋰電池資源產業協會，並加入「鋰電池循環永續責任聯盟」，整合本土業者技術及其他廠商，打造回收再製產業鏈，讓「綠金」前景留在台灣。

翁文穎補充：「具有金屬提煉價值的部分能留在國內，相當於城市礦山的概念。」

電池回收需確實分類，影響後端分解品質。目前廢二次鋰電池回收量，2024年1082公噸，2025年1700公噸，2027年預估翻倍，2030年將大爆發，之後數量更會大幅上升。

位於彰化的處鋰科技公司董事長陳文賢，在鋰電池界打滾26年，將沒人要的便宜負極材料「石墨」用酵素破解，精煉成被譽為「新材料之王」的石墨烯，靈感來自膨脹的鋰電池。

陳文賢：「電池膨脹代表壽命截止，材料性質被改變，我們研究過程檢驗後，發現可轉化為石墨烯。去年年底終於發表這屬於新的品種，從鋰電池分解而來。」

牆上大大小小的獎牌見證成果。鋰電池回收第一步「放電」，陳文賢不用傳統鹽水，而是開發專屬放電系統，不產生廢水、節省三分之二時間。接著分離鋰電池內部結構，將塗料融入酵素池，底層沉澱的負極石墨經多道精煉，變成粉末狀，成為兼具強度、柔韌，且電阻低於銅銀的石墨烯，具有巨大潛力。

陳文賢指出，正極材料是黑色，負極材料也是黑色，應稱之為「黑金」。

不僅將廢物利用得淋漓盡致，也幫助廢鋰電池妥善回收。隨著鋰電子產品普及、潛藏爆炸威脅，面對即將到來的廢電池海嘯，政府與民間更須把握循環經濟，避免成為潛在安全隱憂。

