東森深度周報／強大粒線體緩解老化 永保30歲的長壽密碼

活化粒線體，有助於維持健康、延緩老化，而其中關鍵之一，就是低強度運動。（示意圖／unsplash）





粒線體被稱為細胞的「能量工廠」，專家指出，透過適當方式活化粒線體，有助於維持健康、延緩老化，而其中關鍵之一，就是低強度運動，達到足夠的運動時間與累積量，就能抗老。

單車騎士敖蕾：「我比較喜歡騎車，但是我覺得跑步也很重要，都是練有氧都是練肺活量，我發現做事的效率高很多，大腦反應傳達出來是快速的我覺得很喜歡。」

有氧運動好處多，其中有一項在運動科學當中，被證實可以強化「粒線體」粒線體小檔案，粒線體被稱為「能量工廠」，或是「細胞的發電廠」，它直接影響到人體的活力，健康和長壽。

診所減重專科暨家醫科醫師李思賢：「當這些能量工廠變少或者是變得沒有力的時候，其實最剛開始的症狀就是會覺得疲倦，或是他是心臟這樣比較沒有力氣或是肌肉痠痛，那可能怎麼睡都睡不飽，所以再嚴重一點的話，粒線體它可能會讓我們的感覺皮膚變差啊，或者是代謝變不好。」

但運動可不是越劇烈越好，要增加粒線體數量，做「低強度」有氧運動最有效。

心率區間訓練是透過測量心率，來掌握運動強度分為Zone1到Zone5，可以用「說不說得出話」來簡單判斷，Zone1最初階像日常走路，Zone2還能說話，但呼吸明顯變重，目前被認為是活化粒線體最好的區段，Zone3以上屬於較劇烈運動，最高的Zone5幾乎無法說話。

醫師建議按照八二法則，讓身體有最好的動能八二法則訓練方式，80%的運動選擇Zone2低強度運動，可以活化粒線體，像是單車慢跑超慢跑飛輪滑步機，另外的20%留給高強度運動，這一個神秘的黃金比例，研究發現有助抗老，看看敖蕾容光煥發，小麥色皮膚高挑勻稱，不講看不出來，她是兩個孩子的媽。

單車騎士敖蕾:「尤其認識我的車友，他不知道會蠻驚訝，我們家哥哥高三他一米八高，我這些然後我們家妹妹高一打籃球，大概猜說30幾歲吧，對啊我如果這樣是不是可以騙年輕的男生。」

不只年輕人，ZONE2的運動模式也適合中高齡者，尤其中年過後，慢性病漸漸冒出頭，粒線體一旦不健康，致病機率大幅上升。

診所減重專科暨家醫科醫師李思賢:「粒線體因為他跟我們的代謝有關係，所以很多代謝的疾病，其實都是粒線體出問題，造成的像是糖尿病高血脂高血壓，這些都是粒線體提出問題造成的，甚至阿茲海默也是粒線體提出問題造成的，所以癌症細胞也會。」

社群上瘋傳的超慢跑，就是很好的Zone2有氧運動超慢跑檔案，輕鬆上手，只是超慢跑建議每次要30-60分鐘，如果原地跑怕無聊，這一位美女治療師有法寶。



結合手部擺動，用輕快的節奏一邊跑一邊做，看似單調的超慢跑，在音樂和肢體創意的幫襯下，變得有趣又有活力。

呼吸治療師Cube陳郁方:「訓練手部預防失智，因為這個部分就是結合一些時事，然後或者是一些熱門的音樂，然後讓大家就是覺得比較好上手。」

無論是慢跑或是到戶外健行，找到適合自己的節奏，讓身體動起來，低強度長時間的運動，不只累積能量維持體力，也促使粒線體，為身體打下健康基礎。

