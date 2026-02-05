東森深度周報／從斷捨離到居家安全！ 揭密聰明整理四大心法

過年前掃除忙翻天，小心整理變焦躁。（圖／東森新聞）





過年前掃除忙翻天，小心整理變焦躁！視覺超載、雜物堆積讓人心煩意亂，更可能引發安全危機。專家也提醒，整理不是臨時抱佛腳，斷捨離也要拿捏分寸，才不會陷入心理焦慮的惡性循環。來看專家提供的聰明整理術！

年前大掃除是一大工程，把雜亂環境收好，是很多人過年的目標，但要小心陷入視覺超載，壓力惡性循環。諮商心理師林萃芬：「當你東西那麼多的時候，你的視覺就會超載，負荷量就會很大啊，或是很焦躁。」

打開家門一片空曠進家門，Melody一家四口住在小小20坪空間，卻覺得相當空曠，因為她用了5年實踐斷捨離，家裡曾堆滿雜物，寸步難行，也差點拖垮Melody的身心。斷捨離執行者Melody：「那時候就覺得我好狼狽哦，然後我好煩悶，到處看起來就是很亂的那種感覺，這邊就一堆玩具，然後這邊就一堆棉被，然後我已經一直收一直收。」

雜物永遠收不完，嚴重影響情緒，Melody一度陷入憂鬱，直到她下定決心斷捨離才出現轉機，如今廚房檯面空無一物，廚房整齊乾淨，抽屜也整齊羅列，屋內煥然一新。斷捨離執行者Melody：「好像開始丟一點點的時候，我就覺得好像東西少了一點點，比較舒服一點，大部分的櫃子就一定會留白，就是一定是差不多7分滿，就是它不能夠放到全滿，只要放不進去我就丟掉。」

專家指出把雜物歸定位好，就可以把空間感放大，例如以衣櫃吊掛來代替折疊，或是謹記清理分類，整理不該是年前臨時抱佛腳，而是日常就該培養的好習慣。收納居家整理顧問何安蒔：「就是一定要物歸原位，還有要維持啊維持這個數量，也就是說，將來如果再有同類物品帶回來，那麽原先那個地方是滿的狀況，那你就要一進一出或是一進二出，那這樣子的話，你就不用一直在這個整理的循環當中。」

但是專家也提醒，一味追求極簡過度斷捨離，把丟棄物品當成解方，恐怕造成反效果，演變成強迫行為。收納居家整理顧問何安蒔：「不是說反正丟東西就對了，你如果前面這些目標、預算，然後排程你都沒有弄出來，你要丟多少你都搞不清楚，有些人他只是這樣被推著說哦，我好像應該要這樣，可是他對現狀不了解，然後過沒多久，他又把那些曾經丟的東西又買回來。」

好好整理不只影響生活環境，也攸關居家安危。火災案件居高不下，2022到2024年，全台建築物火災中，電氣火災占了4成，2024年台中更有6成死亡火警是老舊電氣導致，數量愈多殺傷力愈高。新北市消防局科長林登港：「比較嚴重的住家火災，可能都是在深夜，人睡著了在睡覺了，結果你的高耗能電器的插座，還在插著使用。」

除了避免同時使用高功率家電，也別讓線路綑綁纏繞，而老舊電器則應定期檢修，切勿自行拆解修理。新北市消防局科長林登港：「如果發現插座黑黑的灰灰的，好像有融化的痕跡，就代表說過去的插座使用，一定有瞬間的短路。」

年前整頓除了重整心靈，居家安全也不能輕忽大意，除舊佈新才能平安過好年。

