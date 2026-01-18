東森深度周報／心肌梗塞「6天奪百命」！ 中醫揭目測3大警訊

最近天氣溫差大，光是今年1月就有上百人死於心梗。（示意圖／東森新聞）





最近天氣溫差大，光是今年1月就有上百人死於心梗。醫師警告，心梗發病前很可能沒有典型徵兆，中醫也提醒三大目測可以參考的危險訊號，也許能早一步保命。

天氣溫差大，好發心梗，光是1月6天內，就有近200人到院前死亡，令人害怕的是，雖然心梗死亡率高達70%，有時卻沒有明顯徵兆，讓人猝不及防。

台安醫院主治醫師林謂文：「有些人的心肌梗塞的症狀並不是那麽典型，有人會全身的極度的酸痛，甚至有遇過直接就暈倒或癲癇哦，甚至有上腹部的疼痛，或甚至是牙齦的疼痛等等，心肌梗塞的狀況都可能會發生。」

拿出診斷證明，每天藥不離身，才38歲的卓嵩澤回想半年前突發心肌梗塞，當時凌晨醒來只覺得胸悶，怎麼會知道竟然是心臟重症來襲。急性心肌梗塞患者卓嵩澤：「就是我的胸口這邊開始會麻麻的，對前後麻然後左手臂也麻，然後脖子下巴就開始都麻掉這樣，可是我就覺得也是很奇怪，我當時就覺得不對勁，我一定要趕快去醫院。」

嵩澤上有老下有小，可愛女兒更是才2歲，卻在年紀輕輕病發，鬼門關前走一遭，想到這裡他不禁哽咽。急性心肌梗塞患者卓嵩澤：「可能會有點遺憾吧，可能會覺得說看不到他長大的樣子，可是就是我覺得就是有遺憾比較可怕。」

醫院發現嵩澤的右冠狀動脈竟然是100%阻塞除了家族病史，也源於他習慣熬夜，對於油炸食物更是來者不拒。台北醫院心臟科醫師王壹：「血管壁上的一個粥狀動脈硬化的斑塊，那在某些狀況下呢它可能會破裂，破裂之後形成血栓，血栓的話就會讓血流不下去，那這個時候就形成，所謂的急性心肌梗塞。」

十大死因第二名就是心臟疾病，其中心肌梗塞占近7成，年輕人更不在少數，依照中醫觀點，其實發病前兆，透過目測就可略知一二，包括舌下靜脈暗紫，以及手腕內側異常浮現，都可能是心臟血液亮起紅燈。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰：「古人說舌為心之苗，幼苗的苗，所以我們比較容易看到你，其他地方你通常不容易看到的這一些那個小循環或是微循環。」

面對心梗中醫也有急救法，先叫完救護車後，也能快速請人大力按壓頭頂正中間的百會穴、後頸部突出的大椎穴或自主按壓內關穴，爭取救命黃金時間。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰：「十字線交會的地方，他不舒服的時候輕輕揉壓，骨頭突起的位置。」

不過擁有中西醫雙執照的蘇奕彰醫師強調，古人智慧可做參考並非絕對，回歸西醫處置病灶血栓，才能根治保命。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰：「徵兆只是作為我們提醒身體，身體的狀況需要注意，他出了一些變化，而是他有新出現的變化才需要擔心。」

醫師提醒，心梗搶救黃金時間是12小時，千萬別延誤得果斷就醫，和死神搶命不能等。

