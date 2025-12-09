東森深度周報／情緒價值可以用買的 揭密年輕人「心經濟」風潮

現在的時代，明明薪水追不上物價，卻有愈來愈多人願意花錢追演唱會、蒐集盲盒、娃娃。（圖／東森新聞）





現在的時代，明明薪水追不上物價，卻有愈來愈多人願意花錢追演唱會、蒐集盲盒、娃娃，甚至為這些看似小東西，卻能打造專屬展示空間。乍看奢侈，卻是許多人撐住情緒的重要力量。專家指出，這不只是消費，而是現代人正在經歷的一場心經濟革命。

演唱會現場人潮爆滿，從Super Junior到TWICE，門票

現在的時代，明明薪水追不上物價，卻有愈來愈多人願意花錢追演唱會、蒐集盲盒、娃娃，甚至為這些看似小東西，卻能打造專屬展示空間。乍看奢侈，卻是許多人撐住情緒的重要力量。專家指出，這不只是消費，而是現代人正在經歷的一場心經濟革命。

廣告 廣告

演唱會現場人潮爆滿，從Super Junior到TWICE，門票一開賣就秒殺；街頭上娃包、痛包滿街跑，粉絲願意砸錢收藏角色小物。明明薪水不高、居住壓力大，但年輕人依然願意打開錢包，因為買的不是物質，而是快樂。

行銷專家分析，這是一種典型的情感消費。當生活壓力過大，短暫的滿足感，就成了喘息方式。因為生活太痛苦，所以人們更願意買一個小確幸，讓自己短時間獲得快樂。

現在的時代，明明薪水追不上物價，卻有愈來愈多人願意花錢追演唱會、蒐集盲盒、娃娃，甚至為這些看似小東西，卻能打造專屬展示空間。乍看奢侈，卻是許多人撐住情緒的重要力量。專家指出，這不只是消費，而是現代人正在經歷的一場心經濟革命。

演唱會現場人潮爆滿，從Super Junior到TWICE，門票一開賣就秒殺；街頭上娃包、痛包滿街跑，粉絲願意砸錢收藏角色小物。明明薪水不高、居住壓力大，但年輕人依然願意打開錢包，因為買的不是物質，而是快樂。

行銷專家分析，這是一種典型的情感消費。當生活壓力過大，短暫的滿足感，就成了喘息方式。因為生活太痛苦，所以人們更願意買一個小確幸，讓自己短時間獲得快樂。

北漂族Selene就是這樣的例子。她的小小租屋處，被她硬生生騰出兩坪角落，堆滿超過500件娃娃和療癒小物。她花錢訂做玻璃展示櫃、親手佈置，把這個空間當成能讓人生回到軌道的安全島。

SELENE說，社會給太多責任、壓力，讓你覺得生活不可控，但買這些小東西，你反而可以掌控它怎麼擺、怎麼布置、花多少錢買它。從櫃子裡拿出珍藏公仔時，她的笑容完全藏不住。別人眼裡不起眼的擺飾，在她心中卻是支撐情緒的力量。因為買的不是塑膠，而是活著的動力。對很多年輕人來說，買房買車遙不可及，但買一個想要的小物，卻能立刻獲得幸福感。心情好了，你自然就有能量面對生活。

數據也印證這個現象。遠見雜誌調查指出，一週內有鬱悶情緒的受訪者高達83.3%，其中81.5％願意花錢紓壓。全球健康研究所預估，2025年全球療癒經濟規模將達108兆台幣。像泡泡瑪特旗艦店開幕首日就創下千萬業績，就是最直接的例子。

另一位收藏者子儀，也帶《EBC東森新聞》走進她的祕密基地，滿滿的迪士尼玩偶與盲盒公仔。身為甜點店老闆的她，平時得面對創業的高壓，但只要回到收藏室，煩惱就瞬間消失。她說，在店裡，我要為別人著想，可是在這裡，我只需要取悅自己，喜歡什麼就買什麼、擺什麼，在這裡能夠真正做自己。甚至連婆婆都被她的收藏感染，一起擺飾小物，重新找回被壓抑多年的童心。

心理師指出，當人們買到喜歡的東西，或參與愉快活動時，大腦會分泌多巴胺、催產素與血清素，帶來快樂、驚喜與滿足，因此買快樂成了現代人的紓壓方式。快樂經濟學正翻轉過去只看CP值的消費習慣，買的不只是商品，而是快樂本身。這些療癒小物，也正在默默填補我們心裡的那個空洞。

北漂族Selene就是這樣的例子。她的小小租屋處，被她硬生生騰出兩坪角落，堆滿超過500件娃娃和療癒小物。她花錢訂做玻璃展示櫃、親手佈置，把這個空間當成能讓人生回到軌道的安全島。

SELENE說，社會給太多責任、壓力，讓你覺得生活不可控，但買這些小東西，你反而可以掌控它怎麼擺、怎麼布置、花多少錢買它。從櫃子裡拿出珍藏公仔時，她的笑容完全藏不住。別人眼裡不起眼的擺飾，在她心中卻是支撐情緒的力量。因為買的不是塑膠，而是活著的動力。對很多年輕人來說，買房買車遙不可及，但買一個想要的小物，卻能立刻獲得幸福感。心情好了，你自然就有能量面對生活。

數據也印證這個現象。遠見雜誌調查指出，一週內有鬱悶情緒的受訪者高達83.3%，其中81.5％願意花錢紓壓。全球健康研究所預估，2025年全球療癒經濟規模將達108兆台幣。像泡泡瑪特旗艦店開幕首日就創下千萬業績，就是最直接的例子。

另一位收藏者子儀，也帶《EBC東森新聞》走進她的祕密基地，滿滿的迪士尼玩偶與盲盒公仔。身為甜點店老闆的她，平時得面對創業的高壓，但只要回到收藏室，煩惱就瞬間消失。她說，在店裡，我要為別人著想，可是在這裡，我只需要取悅自己，喜歡什麼就買什麼、擺什麼，在這裡能夠真正做自己。甚至連婆婆都被她的收藏感染，一起擺飾小物，重新找回被壓抑多年的童心。

心理師指出，當人們買到喜歡的東西，或參與愉快活動時，大腦會分泌多巴胺、催產素與血清素，帶來快樂、驚喜與滿足，因此買快樂成了現代人的紓壓方式。快樂經濟學正翻轉過去只看CP值的消費習慣，買的不只是商品，而是快樂本身。這些療癒小物，也正在默默填補我們心裡的那個空洞。

一開賣就秒殺；街頭上娃包、痛包滿街跑，粉絲願意砸錢收藏角色小物。明明薪水不高、居住壓力大，但年輕人依然願意打開錢包，因為買的不是物質，而是快樂。

行銷專家分析，這是一種典型的情感消費。當生活壓力過大，短暫的滿足感，就成了喘息方式。因為生活太痛苦，所以人們更願意買一個小確幸，讓自己短時間獲得快樂。

北漂族Selene就是這樣的例子。她的小小租屋處，被她硬生生騰出兩坪角落，堆滿超過500件娃娃和療癒小物。她花錢訂做玻璃展示櫃、親手佈置，把這個空間當成能讓人生回到軌道的安全島。

SELENE說，社會給太多責任、壓力，讓你覺得生活不可控，但買這些小東西，你反而可以掌控它怎麼擺、怎麼布置、花多少錢買它。從櫃子裡拿出珍藏公仔時，她的笑容完全藏不住。別人眼裡不起眼的擺飾，在她心中卻是支撐情緒的力量。因為買的不是塑膠，而是活著的動力。對很多年輕人來說，買房買車遙不可及，但買一個想要的小物，卻能立刻獲得幸福感。心情好了，你自然就有能量面對生活。

數據也印證這個現象。遠見雜誌調查指出，一週內有鬱悶情緒的受訪者高達83.3%，其中81.5％願意花錢紓壓。全球健康研究所預估，2025年全球療癒經濟規模將達108兆台幣。像泡泡瑪特旗艦店開幕首日就創下千萬業績，就是最直接的例子。

另一位收藏者子儀，也帶《EBC東森新聞》走進她的祕密基地，滿滿的迪士尼玩偶與盲盒公仔。身為甜點店老闆的她，平時得面對創業的高壓，但只要回到收藏室，煩惱就瞬間消失。她說，在店裡，我要為別人著想，可是在這裡，我只需要取悅自己，喜歡什麼就買什麼、擺什麼，在這裡能夠真正做自己。甚至連婆婆都被她的收藏感染，一起擺飾小物，重新找回被壓抑多年的童心。

心理師指出，當人們買到喜歡的東西，或參與愉快活動時，大腦會分泌多巴胺、催產素與血清素，帶來快樂、驚喜與滿足，因此買快樂成了現代人的紓壓方式。快樂經濟學正翻轉過去只看CP值的消費習慣，買的不只是商品，而是快樂本身。這些療癒小物，也正在默默填補我們心裡的那個空洞。

更多東森新聞報導

青山王祭悠遊卡成國際收藏 北中南神尊齊聚艋舺掀熱潮

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄

他解鎖女同事手機「驚見全裸片」 想收藏被抓包下場曝

