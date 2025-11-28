東森深度周報／「手機小指症」關節凹陷受損 恐致頸背神經病變

「手機小指症」已成為現代文明病之一。（圖／東森新聞）





你有聽過「手機小指症」嗎? 這是因為長時間使用手機，並且以小指作為支撐點，導致關節變形的情況發生。醫師提醒，當關節變形等健康疑慮，有可能是背部神經已受到壓迫，嚴重會導致不可逆的神經病變，千萬別忽視。

您是不是也有「手機小指症」呢？因為太長時間使用手機，同時用小拇指當作支撐點，結果造成關節變形的情況。醫師也提醒，如果關節變形，很有可能是你的背部神經受到壓迫，還可能會出現不可逆的病變。

坐著滑、躺著滑、臉朝邊滑，手機真的好好滑，時時刻刻手機不離手，完全沉浸在無止境的滑動循環中。根據統計，台灣人平均一天可是會花四小時在滑手機，Z世代族群更多，平均六小時，等於一天有四分之一的時間在手機上，導致一項新興文明病上升——「手機小指症」。

廣告 廣告

手機小指症多半是因為使用手機時，通常會用小指支撐底部。就算智慧型手機平均只有200克左右，長期下來不斷給予小指壓力，還是會造成表面凹陷，甚至彎曲變形。這種症狀起初在國外社群平台風傳，台灣近期也開始熱烈討論。

接著，在連續使用手機大概二十分鐘之後，可以看到在小指的內側，確實有很明顯的凹陷處，而且再仔細一看，整體形狀似乎也不太對勁。這到底是不是手機小指症的症狀？我們請到專業醫師來為我們解答。

復健科醫師陳相宏：「這一節已經變得比較鬆了，骨頭都還是正常的。我們是因為長時間壓迫，造成這一些關節的軟組織鬆弛。我們的關節跟關節上面有一些肌腱跟韌帶，這些軟組織就會有一些鬆弛跟變形，長時間就會造成這一些手指都變形。」

雖然不至於造成骨頭變形，但會進一步導致關節發炎。用超音波檢查，更可以明顯看出軟組織受損。

復健科醫師陳相宏：「這是手機小指很常見的狀況，如果有發炎，在動的時候就會非常疼痛。我做動作的時候，這個關節就扯得非常開，一般不會鬆成這個樣子。」

手機小指症千萬別輕忽，因為長期下來會造成肌腱、韌帶受損，使神經壓迫發炎。進入後期，如果出現手麻的症狀，小心頸部神經恐怕已經受到傷害。

復健科醫師陳相宏：「當你低頭二、三十度到六十度的時候，其實你的頸椎有快二十公斤壓在你的椎間盤上面。當我們低頭的時候，我們壓迫椎間盤，椎間盤突出壓迫到頸椎的神經根，就會造成手麻、手指酸麻。」

這樣的嚴重性往往被大家忽視。醫師提醒，必須及早治療，平時預防動作更不可少。

復健科醫師陳相宏：「首先我們可以先扣子，再握緊，再往後延伸我們的手臂。平常也可以用這種方式去伸展手臂前側，它可以釋放整個手指頭、手掌跟前臂的壓力。」

預防動作可釋放整個手指頭、手掌跟前臂的壓力。（圖／東森新聞）

事實上，伸展很重要，但最根本的預防方式，還是要減少使用手機的時間，以免像「手機小指症」這種新興文明病，不知不覺侵蝕你我的身體。

更多東森新聞報導

東森深度周報／車險3大陷阱 保錯不賠！天災、自撞、砸傷自認倒楣

東森深度周報／13歲以上可自己領 普發一萬掀家庭革命

東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收

