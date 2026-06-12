東森深度周報／拚過頭！？千萬房仲睡夢中辭世 醫揭過勞4警訊

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醫師警告，過勞不只看工時，而是看你的負荷，是否早已超出修復能力。（圖／東森新聞）





小心別為了賺錢，卻把命拚進去。一名28歲、年收千萬的房仲子杰，自述一天工作20小時，卻在日前於睡夢中猝逝。醫師警告，過勞不只看工時，而是看你的負荷，是否早已超出修復能力，當壓力賀爾蒙長期飆高，傷害心血管風險，也提高罹癌機率，都是你我可能付出的代價。

網紅房仲子杰過去曾提到，年假第一天仍從基隆前往南投，因為當地有屋主提供專任委託，即使距離再遠，仍會盡力奔波，希望能在一季內促成成交。

大年初一不休息，就為成交一間房，房仲子杰一個字：拚，年僅28歲就年收千萬。誰料的到，幾個月後迎來一場悲劇。子杰雙棲YouTube，每天跑業務、拍片、剪片，一心打拚事業，卻在人生最巔峰猝然而逝。

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好友兼師傅，國際房仲Zack發文，子杰在睡夢中過世，IG傳給他的最後一句對話是「先休息吧，否則拚命賺錢就沒意義了」，子杰的YT頻道寫著，本人一天工作20小時，他曾經為了見客戶，熬夜開車睡網咖，拚過頭的不只他。

鏡頭前面露痛苦神色，這不是劇本，是真實意外，大陸直播主王炸姐，賣東西賣到一半，頭暈、心絞痛，趕緊請人叫救護車。聲音聽上去還有意識，但這是王炸姐最後的直播，她在僅僅十分鐘後就猝死離世，王炸姐是39歲單親媽媽，每天直播7到10小時，外界質疑是她工作量太大，導致健康亮紅燈。臺安醫院心臟內科主治醫師林謂文指出，長期過勞、缺乏休息與睡眠，持續處於高壓狀態下，身體會不斷分泌壓力荷爾蒙，進而導致心跳加快、血壓上升。

專家解釋，壓力賀爾蒙皮質醇能促進肝臟葡萄糖生成，讓血糖處於高檔，馬上有能量能使用。但長期過勞，一直在壓力狀態下，持續分泌皮質醇，就會引發心血管問題，出現動脈硬化斑塊堆積，一旦破裂，血栓瞬間形成。臺安醫院心臟內科主治醫師林謂文表示，長期處於高壓狀態，可能增加腦血管阻塞風險，導致梗塞型中風、腦出血，甚至動脈瘤破裂；心血管方面則可能引發心肌梗塞，以及主動脈剝離等嚴重疾病。

藝人納豆就曾在工作後發生急性血栓，整整調養近兩年才康復，他是撐過來的，而究竟什麼叫做過勞，可不是光看工時就夠。元萃診所院長張家銘指出，所謂過勞，簡單來說就是身體承受的負荷，已經超過自身的修復能力。

俗話說年輕就是本錢，但要記住不能超過透支額度，簡單來說，人體身體會根據環境，切換為警戒狀態跟修復狀態，當一直處於警戒而不修復，細胞能量會被用來應付外界壓力，而無力清除體內廢物堆積及壞細胞。元萃診所院長張家銘表示，若出現腦霧、注意力難以集中、情緒變差，或是血壓持續升高等情況，都可能是身體修復能力下降、負荷過重的警訊。

過勞四大警訊，一、身體極度疲憊，睡一覺也補不回來，二、腦霧記憶力變差，三、情緒失控，易怒悲觀，四、免疫亮紅燈，反覆感冒，臉上長痘痘。臺安醫院心臟內科主治醫師林謂文指出，若即使有足夠的休息時間，身體狀況仍無法獲得明顯緩解，往往代表身體已出現長期過勞的現象。元萃診所院長張家銘表示，當身體長期處於壓力狀態時，皮質醇會讓能量優先集中在警戒反應上，進而影響免疫系統運作。當免疫功能受到影響，免疫細胞清除異常細胞的能力也可能下降，若有癌細胞出現，便可能增加其持續生長的機會。

過勞最危險的地方是容易讓人忽視，身體早就在喊停，你選擇撐著，直到最後一刻倒下，醫師提醒，休息了還是累，那是警報不是個性，別等病倒，才知道自己早就超載。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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