東森深度周報／救生育新策明年上路 一胎補10萬真能「催生」？

政府明年開始一胎補助10萬元，希望提升生育率。（示意圖／Pexels）





政府明年開始一胎補助10萬元，希望提升生育率，不過現在的父母真的敢生嗎？《EBC東森新聞》實際走進一位媽媽的生活，從奶粉、尿布到托嬰，看似平凡的日常，其實背後都是一筆筆育兒費用。有人說，10萬補助一下子就花光了，更有人質疑，如果連自己都養不起，怎麼敢生？育兒成本的真實重量到底有多沉重？帶您真實揭露！

育兒媽媽Sonia：「你自己可以嗎，（那你要載我嗎），好那我們要出發囉。」

遊戲室裡，兩歲的QQ玩得不亦樂乎，媽媽Sonia跟在旁邊一下唸故事書，一下跟他玩躲貓貓。

育兒媽媽Sonia：「你來這裡找我，有可以很高嗎，這裡還有一個，這邊這邊。」

玩累了，吃點小餅乾休息一下，是孩子最單純的快樂，卻也是每天日常開銷的一部分。

育兒媽媽Sonia：「好吃嗎。」

但在這些平凡日常背後，是媽媽Sonia不敢鬆一口氣的現實，從孕期檢查，奶粉、尿布到托嬰，每一筆都像是關不住的水龍頭。

育兒媽媽Sonia：「月嫂一天一千五吧，一個月大概，三、四萬塊跑不掉，奶粉、尿布、溼紙巾，這種不起眼，但是每天都會必用的，這個其實是很高的花費，大概平均一個月應該也要，花到一、兩萬塊跑不掉。」

網路調查揭露，台灣平均撫養一名孩子到學齡前，包括奶粉、尿布、托嬰等基本開銷，即使「窮養」花費也可能超過一百萬，若是「富養」費用更高，至少兩百五十萬跑不掉，政府宣布從2026年開始，一胎補助十萬元，雙胞胎領雙倍，還可和地方政府的生育津貼一起領，希望拉高生育率。

育兒媽媽Sonia：「第一胎是補四萬塊，剖腹產就是十幾萬，那個四萬塊，可能只能吃好一點點這樣子，但就真的來講，十萬塊是遠遠不及，我們初期的支出。」

對許多父母來說，這些補助金往往在孩子還沒滿周歲前就已經花光，更別提房價飆漲，薪水萬年凍漲，物價持續飆升，會讓多少人在生活上根本喘不過氣，這也是為什麼，2024年台灣總生育率僅剩下1.11，總是位居全球末段班。

婦女新知基金會政策部主任李盈學：「中研院自己做的研究，也都有說，一些日常的生活用品，然後還有學費，把小孩就是從出生前，然後到養到十八歲，大概需要一千萬，所以相比之下，我們可以看得出來就是，一胎十萬的這樣的數字，其實對於長期的，如果我們要看生育率的話，事實上是沒什麼太大的幫助。」

反觀鄰近的南韓，除了延長全薪育嬰假，擴增男性育嬰假，還規定上市公司必須申報員工育兒資料，提供企業補貼獎勵，讓韓國生育率時隔9年，2024年終於止跌回升，再遠一點的匈牙利甚至祭出猛藥，如果生兩個孩子，房貸金額可減免1/3，生三個貸款全部免還，但專家直言要提升生育率，靠補助「塞錢」已經不夠，必須做到長期全面的托育支持。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶：「家長需要的是三件事情，錢、服務、時間，錢當然就是為了養小孩，需要有大筆的支出，服務就是我要工作的時候，要有人幫我托育，那時間就是，雖然有人幫我托育，可是我也不可能，二十四小時都在工作吧，所以工作時間也要正常化，甚至稍微減少一點，那才能夠銜接工作跟家庭。」

育兒媽媽Sonia：「不是你給我多少錢，我們在意的是，我生了小孩之後，有沒有人可以幫忙我一起，而不是這小孩，就只是我一個人的了，然後我一個人要照顧他，所有的事情，那是會讓人家害怕的。」

育兒媽媽Sonia：「流鼻水了是嗎，然後怎麼辦。」

對許多育兒家庭來說，父母期待的已經不僅僅是一筆補助金，更重要的是，有一套真正能支撐他們育兒的環境，能讓生養孩子，不再只是一場只靠自己硬撐的苦戰。

