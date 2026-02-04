東森深度周報／教撒嬌能賺一億元 名人搶開線上課程

台灣線上課程同樣百花齊放，市場廣泛。（示意圖／unsplash）





中國網紅周媛教撒嬌等女性魅力影片，大賺一億元，引發討論。台灣線上課程同樣百花齊放，市場廣泛，從投資理財到怪奇的課程都有，但許多人花大錢買課，卻發現內容空洞，淪為被收割的「知識韭菜」專家提醒，買課之前有幾點一定特別注意，可以避開一些雷課。

撒嬌課老師周媛：「幹嘛有沒有，我只眼神給出去了，我的身體呈現一個X型。」

謎之自信微笑，怪奇內容，讓不少網紅爭相模仿，中國講師周媛一炮而紅。

撒嬌課老師周媛，撒嬌的第一步，哼哼唧唧，嗯哼老公。

氣音發聲撫媚眼神，沒看錯她賣的課程就是撒嬌，雖然被網友批評根本就是小三養成班，但這市場很驚人，周媛推出的課程，傳出讓她賺進超過一億台幣。

在台灣線上課程也是五花八門，從教人把聲線變成異性，教忍術、穿搭配色、寵物溝通甚至戀愛課更是不勝枚舉，這些內容都能賣錢，保守估計台灣一年的線上課程，商機高達500億，價格更是差很大，從幾一兩千元到上看十幾萬元都有，實用的有，但被割韭菜的可不少。



在咖啡廳拿出筆電找線上課程，她是軟裝師Joanne，常利用空餘時間自己進修，而上回她花大錢，買了一組線上課程卻踩到雷。

軟裝師Joanne：「大概40000出頭，就不便宜的40000出頭，然後大概是11個章節，有提到這個課上完也是可以去接案的，那我會期待有更深入的專業領域的介紹，但是實際課程裡面，在這部分的篇幅看到的，我覺得比較少。」

滿懷期待卻只能幻滅，軟裝師Joann滿無奈的，想要退費的時候已經沒辦法退了。

很多消費者都像Joanne，買了線上課，卻發現不適合或不實用，消費者想學習，兩大目的一是增加技能，二是賺外快，現在人手一機，不少人都想在閒暇時間，學投資或是發展副業，因此自媒體變現課及投資課程成為新寵，卻也是網友抱怨最多的類型之一。

我們找到實測線上課程實用與否的粉專，他們透過真的買課來上，分享心得，已經上過某個熱門的投資課程，他們這樣說。

粉專課程公道伯Eric：「我們發現這門課，他80%在講心態，教你為什麼要投資，以前的投資課可能比較偏重於教你一個技術，我們也戲稱這門課，是投資課程裡面的心理諮商師。」

行銷專家唐源駿：「所謂的教自媒體的這樣子的1個網紅他可能自己做的很好，但是他不一定會教，第2個困難其實是時間差，6個月後這個演算法已經變，那更不用講AI，如果AI搞不好下個禮拜就換模型。

專家也提醒，買課程前有三個重點可以注意，就有機會可以守住荷包，像是有沒有完善的退費機制，第二是教學大綱的內容，第三切忌畫大餅。

粉專課程公道伯Eric：「如果他的教學大綱裡面，用了一大堆的這個專業的詞彙，去描述它的內容的話，他很有可能裡面教的東西不是你想要的，銷售頁面上面它寫上了保證，輕鬆然後沒壓力這種，馬上就能賺錢馬上就能變現，我覺得這種過度的保證一定會有問題。」

行銷專家唐源駿：「台灣可能近5年、10年有那個募資平台，大家都知道募資平台的真實的產品其實並不存在，因為他募資以後有錢才能去做看到的那樣子的影片都是廣告，都是想像，或者是都是特效，所以這個廣告的等級是電影，可是買到產品的那個影片的時候，卻很像短影音的時候，你當然會覺得你被割韭菜，或者你被騙。」

知識無價，但課程良莠不齊，想靠線上課增加一技之長，得先看清，你買到的是真本事，還是一疊包裝精美的廢紙。

