東森深度周報／新生兒驟減2.5萬 生孩不如養毛孩

全台貓狗登記數量已達新生兒的兩倍，其中台中市的差距最為顯著。（示意圖／Pexels）





台灣生育率持續探底，「不婚不生，快樂一生」成為許多年輕人的口號。然而，在高房價與低薪資的現實壓力下，人們渴望陪伴的需求並未消失，只是將這份情感投射到了「毛孩」身上。最新數據顯示，全台貓狗登記數量已達新生兒的兩倍，其中台中市的差距最為顯著，反映出當代家庭結構的巨大轉變。

地震第一念頭是救貓 北漂族：牠們就是家人

對於離鄉背井的北漂族來說，能被毛孩等待，生活才有了家的溫度。交往兩年多、目前同居的其哥與Peggy，陸續領養了橘貓「橘長」與灰貓「輝醬」。談起與貓咪的羈絆，其哥回憶起前幾天的大地震，當時他腦海中浮現的第一個念頭，竟然是如何把貓咪安全帶走。他認為，這種在危機時刻將寵物安危置於優先的本能，代表牠們已經是真正的家人等級。

廣告 廣告



為了照顧這兩位「主子」，兩人投入的心力與金錢不容小覷。Peggy細數家中的智能設備，從兩千元的自動餵食機、一千五的飲水機，到近萬元的自動貓砂機一應俱全，加上每月固定的伙食費與醫療支出，開銷相當可觀。前陣子輝醬因鼻炎就醫，幾個月下來就花費數萬元，但兩人付得甘之如飴，認為照顧毛孩是情侶間共同的目標。



然而，當話題轉向是否生養小孩時，兩人的態度卻變得保留。其哥坦言，經濟是最大考量，在還在拚事業、連自己都快養不起的階段，很難有餘裕去負擔孩子的養育成本；Peggy則認為，養小孩背負著巨大的教育責任與壓力，相比之下，自稱「鏟屎官」侍奉貓咪，心靈負擔輕鬆許多，反而是貓咪在教導他們如何生活。

數據會說話：寵物推車銷量超越嬰兒車

這種心態直接反映在統計數據上。精彩行銷總經理胡恒士觀察指出，許多年輕人因生養小孩的負擔過重，轉而選擇飼養寵物尋求陪伴。他更引用一項市場分析，指出近期寵物推車的銷售比例，甚至已經高過嬰兒推車，顯示「毛孩經濟」正強勢崛起。



根據最新統計至2025年11月的數據，全台貓狗登記數量來到20萬7千隻，遠超10.8萬名新生兒，差距接近兩倍。其中，台中市的情況尤為特殊，貓狗登記數比新生兒多出1萬7千多隻，高居全台之冠。

台中大里「寵物一條街」餐包菜色比人吃得還好

龐大的市場需求，也帶動了產業聚落的形成。位於台中大里國光路二段的「寵物一條街」，方圓一公里內聚集了超過二十間寵物相關店家。大型寵物商場、醫院、美容院及旅館應有盡有，店內除了貓狗，還有兔子、倉鼠甚至狐獴。



隆昌寵物店員章正昱表示，該店作為西部首家分店選址台中，見證了這條街從寥寥數家店發展到如今的一級戰區。他觀察到，現在的飼主越來越捨得花錢，寵物食品也極度擬人化，市面上甚至出現像五更腸旺、紅燒牛肉風味的寵物餐包。章正昱也發現，客群結構明顯年輕化，相較於傳統家庭客，現在更多年輕人將毛孩視為生活重心的第一順位，而非傳宗接代。

專家解析：不是不想生，是不敢生

儘管寵物地位急遽提升，但這是否直接導致生育率下降？專家給出了不同的解讀。胡恒士解釋，毛孩與小孩之間並非完全的互相排擠，引用台大與羅徹斯特大學的一份研究指出，養寵物的人對生育的意願反而高出三成。



胡恒士認為，養寵物與養小孩在成本與責任上仍有巨大差異。年輕世代並非全然「不想生」，更多的是礙於經濟現實而「不敢生」。在高房價與低安全感的時代，毛孩成為了最溫柔且相對能負擔的陪伴，牠們不僅填補了情感空缺，更映照出這個世代對未來的焦慮與猶豫。

更多東森新聞報導

防「以訓轉戰」！日韓媒聚焦圍台軍演 川普最新反應曝

東森深度周報／出國就醫一次百萬 旅遊保險沒買對 醫療費扛不住

東森深度周報／你穿的是人造纖維嗎？小心微塑膠吸進體內

