東森深度周報／早餐每天2片 罹癌風險增18% 揭密一級致癌物

早餐很重要，但我們日常吃的火腿、培根，大多都添加了亞硝酸鹽，現在WHO示警，這些加工肉品屬於一級致癌物，每天只要吃50g，就會增加18%罹患率。帶您揭開加工肉品與大腸癌之間，被忽略的真相。

巷弄早餐加工肉品，成為你我的日常，卻是健康殺手。一口咬下滿嘴的油，鹹香在口齒間散開，但重油重鹹，還不是加工肉品最恐怖的傷害。

長庚醫院毒物科醫師顏宗海：「國際癌症研究機構它把那個加工食品列為一級致癌物，所謂一級就是人類確定致癌物。」

直擊賣場，火腿、培根、香腸隨處可得，食品添加物琳瑯滿目不說，幾乎每個品項都能看到亞硝酸鈉的身影。

長庚醫院毒物科醫師顏宗海：「其實亞硝酸鹽它是一種合法的防腐劑，讓我們香腸、火腿這種加工肉品，它顏色比較紅潤比較好看，所以說我們都認為說它是必要之惡，就是說我們的加工肉品加了亞硝酸鹽，高溫烹調就增加亞硝胺的攝取，如果你攝取越多的話，當然你罹患大腸癌的比例就比較高，可是你還是要加，你不加更危險，萬一說我的加工肉品我沒有加亞硝酸鹽，那受到微生物的污染肉毒感性汙染，引起肉毒桿菌中毒，那就非常危險。」

國際癌症研究機構IARC研究報告指出，每天食用50g加工肉品，如火腿、香腸、培根、熱狗，就會增加18%的大腸癌終身罹患率。實際上秤一片火腿25g，兩片就達標，而德式香腸一根就超標53g。腸癌病友協會榮譽理事長王輝明醫師開過超過6000例，他直言，不管量多量少，能不吃就不要吃。

大腸癌友毛賢婷因為癌症大腸全部切除，得裝腸造口，她罹癌時才31歲，痊癒後仍有嚴重後遺症。大腸癌友毛賢婷：「我不太能吃東西，我都是很浪費，我就嚼一嚼把東西吐出來，因為我想要嚐那個味道。」

毛賢婷沒有家族病史，大學讀食品科學，平時注重營養均衡，但她揭露，外食族想吃得健康，真的不容易。大腸癌友毛賢婷：「很難避免，而且你也很難去，譬如說你知道說香腸不要跟養樂多一起吃，可是你知道便當就是常常中午1個養樂多，然後裡面便當會有香腸。」

大腸癌發病原因包括基因、生長環境，飲食會提高風險已經是科學鐵證，亞硝酸鹽雖然是合法添加物，但經過高溫烹調或是進到胃酸環境，就會產生亞硝胺，亞硝胺能損害DNA，造成基因突變，更會在腸道引發氧化，形成息肉生長的溫床。

國泰醫院消化內科陳柏諺醫師：「它大部分是一個慢性的演進的過程，很多都是從息肉慢慢演進成1個大腸癌的1個部分，那因為他的症狀上一開始，很多都不明顯。」

國泰醫院消化內科陳柏諺醫師：「等到之後發現好像狀況越來越不對了，才去做篩檢，才發現說大腸癌已經到第三期或第四期的狀況。」

長庚醫院毒物科醫師顏宗海：「多吃一些新鮮的蔬菜跟水果，新鮮蔬菜跟水果它有一些維他命c抗氧化物，剛好可以綜合了，可以綜合這種亞硝胺帶來的一些傷害。」

農委會曾對水果進行去除亞硝酸鹽能力測試，解毒能力最強的是芭樂，緊接著是鳳梨、木瓜，隨手可得的加工肉品雖然不是吃了就會罹癌，而是增加風險，不過一口美味真的值得拿健康來賭嗎。

