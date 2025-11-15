東森深度周報／暴紅健康頻道20萬粉絲！全是AI醫師、假資訊吸粉

幾個爆紅頻道為了賺流量、拿營收，不只醫師是AI假人，內容也是假。（圖／翻攝自Youtube）





近期YouTube有幾個頻道爆紅，裡頭都是滿滿的健康影片，主打資深醫師、營養師分享醫療知識，配上聳動標題，吸引觀眾訂閱，尤其是老人家特別愛看這種影片。但仔細看，這幾個健康醫療頻道裡面，竟然都是AI影片，不只醫師不存在，內容也錯誤百出。

醫師分享健康資訊，吸睛博眼球快速爆紅，網路頻道訂閱數十萬，單則影片更是超過百萬觀看。但《EBC東森新聞》卻發現，不只醫師是AI假人，內容也是假，為了賺流量、拿營收，標題一個比一個聳動，已成了公衛亂象，甚至健康危機。

台安醫院主治醫師林謂文：「他可能只有10分 ，他可以講到100分，所以過度誇大的一種宣傳。而且他利用比較聳動的標題，吸引你點進去看，讓你可以相信他的說法。」

拿出手機滿滿觀看紀錄，在晨的媽媽前陣子瘋迷的正是這個健康頻道，一則「植牙失敗率90%，牙肉會萎縮」的影片，牙齒鬆動、牙肉萎縮，媽媽因為深信不疑，差點放棄預定好的治療。

被騙者女兒樊在晨：「我以為醫生跟他說他的牙床怎麽了 ，所以我當下是關心他的牙床的狀況，就跟他聊，結果他才指那個醫生給我看。那我就看了一下，傻眼，這完全就是一個假人，怎麼能夠影響到我媽健康上的決定呢。」

AI假人對年輕人來說稀鬆平常，卻可能成為長輩的健康陷阱。在晨費力說服媽媽，甚至拍影片呼籲大家留意「AI假醫師」，意外發現深受其害的人還真不少。

被騙者女兒樊在晨：「我覺得這件事絕對不只是我們家長輩，是所有長輩的隱憂。他寧可相信網絡上不知道是誰，可是我怎麽跟他講都沒有用，所以這就是另外一個問題。」

這些AI影片內容錯得多離譜，《EBC東森新聞》實際拿著頻道中其他影片拜訪醫師，一則聲稱「白飯放冷，或加入醋和薑黃粉就可以降血糖的影片」，立刻被醫師指正是錯假資訊，無法幫助人，反而害人不淺。

台安醫院主治醫師林謂文：「其實白飯本身就是一種澱粉 ，容易升糖的一個物質，那其實它不管你放姜黃或放醋 ，其實它只會讓這個飯後升糖的效果並不是那麽明顯。」

另一則就更誇張 ，提到吃對3種水果可以防中風，還能年輕10歲，也被證實是無稽之談。

營養師張語希：「血管老化、動脈硬化是不可逆 ，飲食調整可以延緩血管硬化，可以讓血管的生理年齡逆轉，或是變年輕10歲，所以這是一個誇大而且不科學的宣稱。」

這些似是而非的影片網路隨處可見，一不小心造成誤導，甚而影響健康。但要如何辨別真假，《EBC東森新聞》找來專門製作AI影片的導演分析，有幾種方法判別AI影片，要看醫生包括動作、表情過於重複，或聽聲音就可略知一二。

AI導演白家德：「AI的聲音 目前是沒有所謂聲音表情的，所以我們人在講話會有聲音表情，就是抑揚頓挫之類的，所以我覺得這個從聲音上就可以辨別的。」

不過導演也坦言，AI進化神速，快趨近於真人，各國乃至台灣，仍然缺乏監督機制，目前無法可管。

AI導演白家德：「這個東西其實它就是兩面刃 ，它能讓你快速節省成本，但是它也可以讓你去做一些非法的事情，但我覺得還是回歸到法令是一個問題，就創作者本身，你的操守職業操守也是一個問題。」

AI時代來臨，為了騙流量、賺分潤，連健康資訊都可以作假欺騙，這些虛擬醫師散布假資訊，對中高齡銀髮族影響甚鉅，政府相關單位應該拿出對策，避免民眾因此受到傷害。

