東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境

長榮空服員之死的悲劇讓我們看到，台灣勞工想要休假真的難上加難，不僅有薪假天數很少，還常被「零碎化」或「拿來補事假」。加上請假面臨被扣薪水、考績不好的風險，讓很多勞工根本不敢請假。

前立委王婉諭：「在這些企業中，常常會覺得員工休假會影響公司的整體產出，不論是實際產量或營業額，因此不希望員工有請假的自由，我覺得這是最大的社會氛圍。」

請假等於偷懶，加上可能面對扣薪、影響考績等三重懲處，員工只好硬著頭皮堅守崗位。

根據統計，近七成上班族曾因請假遭到主管刁難，2022 年台灣人平均有 13 天特休，但實際只放到 7 天，無形壓榨讓上班族怨氣重重。

擔任公關的筑霓是職業媽媽，兩個孩子年紀才國小常有突發狀況，因此她對請假的隱形焦慮深有感受。

職業二寶媽鄭筑霓：「首先會考慮既有工作行程怎麼辦，是否會影響同事、主管對自己的觀感是甚麼，出社會前幾年，年假還不多，請事假可能會扣薪水」

但她所在的公司與傳統職場不同相當友善：請假完全不需徵詢同意，想休就休。

職業二寶媽鄭筑霓：「只需告知的動作，就可以請假，心中壓力，整個被支持的感覺很明顯。」

公司為了鼓勵休假，還設計了身心調適假，激發員工向心力、提升工作效率，可謂勞資雙贏。

職業二寶媽鄭筑霓：「如果身心調適假可以用小時請假、不扣薪水，今天覺得身心靈需要放鬆、休假、出去玩等就能自由使用。」

這一家企業真是佛心來著，但大部分中小企業的有薪假少得可憐，臨時有事病假可能只有半薪、事假不想被扣薪，只能用特休來補。

政大法律系副教授林佳和：「我們應該要有一個假別，去因應家庭特殊需求，而不是叫，目的是讓勞工一段期間離開職場、好好休息的特別休假，拿來變成應付家庭特別需求，我認為台灣在特別休假制度上過度簡陋。」

反觀國外，如德國、英國等事、病假都支薪，特別休假多達20天以上，鄰近日、韓，年資一年特休也有10到15 天，當先進國家，都把有薪假當作勞工權利。反觀台灣呢？

政大法律系副教授林佳和：「台灣在有薪水的狀況下而免於工作，因應勞工不同狀況跟需求，我想台灣距離例如歐洲的已開發國家，還有一段距離。」

前立委王婉諭：「如何能夠落實這些企業的勞檢，或是當這樣的制度能夠真正被落實，我覺得很重要。」

專家建議提高有薪假天數，例如事病假有薪化，且真正改善職場環境，讓員工能夠好好休息再上路，畢竟在這年代，勞資雙贏，才能共享經濟果實。