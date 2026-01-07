東森深度周報／橋頭造鎮恐毀百公頃森林 馬術早療基地岌岌可危

隨著「橋頭新市鎮」第三期開發計畫推動，這片完整的森林與馬場正面臨被夷為平地的命運。（圖／東森新聞）





高雄橋頭糖廠擁有百年歷史與上百公頃的森林，形成難得的文化與生態空間，然而，隨著橋頭新市政第三期預計開發，這片完整植被面臨消失的命運，而區域內還有一座橋頭馬場，是南部唯一的慢飛天使早療基地，可能也將會被夷為平地。走進馬廄親密互動，她是人稱「馬媽媽」的李宜珍，愛馬懂馬，知道牠們靈性非凡，特別和公益團體合作，讓這裡成為南部唯一，慢飛天使的「馬術早療基地」。

在馬背上，從不安到漸漸地適應自然律動，馬術治療讓早療小朋友穩定情緒，改善肌肉張力，更誘使軀幹訓練核心肌群，用身體和馬匹對話，這些馬陪伴200多位慢飛天使，但這個早療基地，即將要消失了嗎？因為馬場地點正好和「橋頭新市鎮」第三期開發案重疊，一旦開發馬場全得夷為平地，讓馬媽媽好無奈。

馬場主人李宜珍（馬媽媽）：「早療父母親已經很辛苦了，叫他把他載到很遠的地方不可能，你們找不到那麼好的地方可以騎馬，因為馬本來就是生活在原始，其實裡面只有這裡，全台灣接近市區也只有這裡，馬才可以跟樹在一起，所以我一直呼籲說政府，是不是可以把這個馬場留下來，變成我們高雄的特色。」

除了一般馬術的騎乘場，跟其他馬場不一樣的地方就是，橋頭馬場坐落在都市森林中，因此可以直接在5分車旁的自行車道騎乘，飽覽鐵道風光。

活動範圍大，成為馬匹強壯的根源，這裡還培育氣宇軒昂的高雄騎警隊以及訓練馬術表演，成為清境農場的獨一特色，每批馬都被照顧得無微不至，一旦馬場關閉，馬匹將無處可去，馬媽媽一直很難釋懷。

馬場主人李宜珍（馬媽媽）：「我們還是捨不得把這些賣掉，雖然說100多匹，真的是對我來講是負擔很大，但是我們還是希望能夠把他照顧到終老，因為講難聽一點，我們（橋頭造鎮）第一期，就是法院那邊還有很多地，那第二期現在還再建，那第三期就是這裡，有這麼急嗎？」

不只馬場，周邊森林綠地也會被大量切割，因為「橋頭新市鎮」計畫第三期是219公頃的大規模開發，除了闢建一條60米的道路貫穿森林，並設立住宅區商業區，原本負有城市防災功能的水保林地，是重要的防洪緩衝區，一旦改為建地，淹水風險將大幅升高。

森林城市協會理事長莊傑任：「你把這樣有防洪能力有175萬噸的，滯洪量的1個天然滯洪池，森林就是保育類十種保育類的棲地，一萬棵樹把他留下來，又有糖廠的文化景觀的這樣的一個歷史的價值，你為什麼讓整片森林不見。」

從上空俯瞰橋頭新市政第一期，還有很多閒置空地，這個開發案是內政部在民國81年因應人口大量增加所提出，公民團體質疑，計畫中預估容納23萬人，但現在橋頭卻只有四萬多人，不到五分之一，根本沒有開發的必要性。

森林城市協會理事長莊傑任：「我們就問啊，橋頭每年的人口提升就是1000人，你要100年都用不完，然後整個高雄的人口每年減少都是上千人的，就是一直在衰退，那你真的需要這麼多的建地嗎，高雄橋頭的森林可以成為一個觀光遊憩的重要區域。」

