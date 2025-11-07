東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
光復連假，桃園機場人潮爆滿、航班起降不斷，但國內多處觀光景點卻顯得冷清。觀光署統計，全台旅宿訂房率不到6成，卻已創下今年連假新高。網路上那句「窮到只能出國」如今成真，許多原本喜歡國旅的民眾，早已用腳投票，成為出國族。
尤其現在機票成本便宜，國外住宿又不貴，常讓民眾認為，出國玩更划算。而台灣旅宿房價一直為人詬病，浮動價格在假期太貴了，平日2千，假日變5千的比比皆是。儘管業者解釋，因為平日虧錢，要靠假日補回來，這是市場機制，但專家擔心這是殺雞取卵，讓民眾失去對國旅的信心。
出國民眾：「台灣都已經跑完了，差不多了，而且現在飯店也比較貴，倒不如出國旅行比較實在。」
光復連假，機場是人山人海，但另一頭的溫泉景點在天氣影響下，人潮稀稀落落，屋漏偏逢連夜雨。開南旅行社總經理陳健欽：「花這樣的錢，價差不大的時候，去國旅跟去日本玩，你看哪個來得好，當然是出國。」
今年10月，有網友分享公司原本規劃墾丁4天3夜員工旅遊，但預算不夠，改去日本四國5天4夜，找來資深旅遊業者小胖哥試算，去日本玩真的3萬元就夠了，但為了壓低預算，得搭紅眼航班跟住三星級飯店，而在墾丁能住到度假飯店，看似國旅更勝一籌，但考慮到旅遊體驗，消費者更傾向出國。
開南旅行社總經理陳健欽：「我們的國旅必須更新，台灣除了夜市就是夜市，我到日本可以去買藥妝，我還可以去夾娃娃，對不對，還夾得到，像墾丁大街夾娃娃，我不一定夾得到。」
盤點國旅三大病灶，景點同質化、住宿價格高，加上連假出遊很塞，當國旅價格漸漸失去優勢，品質又跟不上，出國族幾年多了不少。上班族Andy：「這次去越南就會覺得說，它的CP值那是挺高的，我6天5夜花了1萬8，一天差不多3千塊，那其實還是比我去高雄玩還要划算，然後費用還更低，也都是自己沒有看過的東西。」
上班族Andy光復連假剛從越南玩回來，意猶未盡，最近4次旅行還包括日本滑雪、泰國曼谷、香港旅遊，上次國旅已經是2年前的事了。上班族Andy：「住真的是貴，像住宿起來然後又宰觀光客，那真的不會讓我想去，大概已經6、7年沒去過墾丁。」
國旅住宿價格為人詬病的一大原因，就是因為我們常常是在週末或連續假期出來旅遊，業者常常有一個說法，禮拜一到禮拜四他們虧錢，所以在這段時間要稍微漲一些，才能夠賺回來。問題就在於他們的漲幅真的合理嗎？點進住房網來看，西門町這間商旅平日價格1500多，到假日翻了卻近3倍，另一間平日1991，一到假日一樣漲了2倍多，就連青年旅館平日不到500元的床位，假日也是標破1500。
台灣平日平均房價3541元，比日韓都低，但是假日房價漲幅確實最高，將近4成，更不用說特殊節日或演唱會。開南旅行社總經理陳健欽：「一個團體來到高雄來表演，一個膠囊飯店可以漲10倍，你怎麼抓他，我罰你5倍，我還有5倍可以賺，一個飯店1000塊變成20000塊，你怎麼抓他，膠囊飯店說，對不起，這是經濟所需，可是問題是，這個東西是不合理，這樣子只會把我們的國旅往坑裡面推。」
旅遊記者老田：「什麼地方都有會想要宰客的不良商家，但是當它形成了一個輿論的時候，就會牽連到有很真正很努力，然後想要做事或者經營這個地方的人。」
一處老宅有一個新的運用，他們家最有名的其實不是這個店，而是一隻貓。資深旅遊記者老田認為，與其歸咎部分貪婪業者，更應該思考改善國旅體質，包括推動平日旅遊、長期性規劃深度體驗，才能重新擦亮國旅招牌。
旅遊記者老田：「所以其實我一直都覺得說，外國客人來台灣的數量其實也蠻重要的，外國旅客可能會在週間的時候在台灣做旅遊，可以相對提升這些飯店、旅宿他們週間的住宿率，相對來講，他可能就不用在週末的時候一次把價格漲足。」
行政院最新拍板，明年開放旅宿業引進中階移工解決人力問題，而國人更期待的是國旅跟著改革，除了自豪的美景與文化，更重要的是每一分錢都能買到值得的體驗。
