東森深度周報／流感來襲單周15例死亡 專家示警變種分支更可怕

天氣轉冷，流感疫情再度爆發！疾管署最新統計，上週全台就診人次來到8萬5千多人，當中21例重症，15例死亡。專家示警除了A型流感病毒，還有變種的K分支要更加小心。

年紀最小的是一名5歲女童，沒有慢性病史，沒有接種流感疫苗，從發病到過世，只有短短10天。原本以為只是尋常感冒，沒想到才短短10天就奪走一條寶貴的性命，流感病毒的威力，遠比想像中還要可怕。

家長：「帶去看醫生，驗完之後發現是A流，傳染力滿強的，因為家裡有3個小朋友，第一個中了之後，換第二個隔幾天又連續一樣的症狀。」

今年流感來得又早又猛，一個人中鏢全家輪流掛病號，疾管署最新監測資料，全台類流感門診急診人數單週就多達8萬5千多人次，21例重症、15起死亡案例。

北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰：「整個肺裡面都塞滿了痰和水，那空氣進不去就沒有辦法換氣，所以等於你的肺被痰和水活活淹住，你就等於是被自己的痰和水，活活淹死。」

重症患者的胸腔X光片一片混濁，流感其實不是感冒，它是急性的病毒性呼吸道感染，病毒會一路攻進肺部引發肺炎，如果是攻擊神經還會產生腦膜炎，萬一入侵心臟會引發心肌炎，都足以致命。

北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰：「流感很容易感染完之後，會併發細菌感染，因為我們流感等於是肺部先把你破壞一波，破壞完之後肺部的防禦能力變差，細菌就跑進來住了。」

目前台灣流行的是A型流感病毒，H3N2捲土重來加上先前的H1N1，雙重流行殺傷力更強大，鄰近的日韓還已經出現變種K分支，千萬小心提防。

北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇：「流感它是我們傳統的非典型肺炎，最常見的病原體之一，而且也是變異度數一數二高，它裡面的那些RNA序列會隨著時間演變，帶原者離開了這個空間，這個病毒在這空間中，仍然可以存活，差不多5到8個小時以上。」

目前全台大約還有26.8萬劑公費流感疫苗，疾管署預定再增購15萬劑，現已完成採購13.1萬劑，12月下旬就能到貨，醫師呼籲及早接種能有效預防重症上身。

國泰醫院感染科顧問醫師黄政華：「一個打肺炎鏈球菌（疫苗），跟打那個流感（疫苗），兩個要同時打。」

北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇：「只要說是你每年接種一次疫苗的話，那其實就可以有效降低五年之內，你感染的發生率。」

另外醫師提醒，新冠病毒還在蠢蠢欲動，左手打流感疫苗右手新冠，讓防護網更完全，該做的保護措施越完善越健康。

