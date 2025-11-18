東森深度周報／爆紅健康頻道20萬粉絲！全是AI醫師、假資訊吸粉

網路許多健康影片，不只醫師是AI假人，內容也是假的。（圖／東森新聞）





近期YOUTUBE有幾個頻道爆紅，裡面是滿滿的健康影片，主打資深醫師、營養師分享醫療知識，配上聳動的標題吸引觀眾訂閱，尤其是老人家特別愛看，還紛紛轉傳分享，不少影片的觀看人次是衝破百萬，相當驚人。不過這幾個健康醫療頻道，裡面竟然都是AI影片，不只醫師不存在，內容也錯誤百出，如果長輩誤信的話，後果恐怕不堪設想。

那要怎麼分辨這個健康影片到底是真是假呢？《EBC東森新聞》找到了AI導演來分析，如果動作、表情一直循環重複，或是仔細看人物的衣服紋路太過於平整、沒有皺褶，以及聲音語氣不像是平常我們說話有抑揚頓挫的話，就可能是AI假影片。不過現在以假亂真的影片太多，所以看到資訊還是優先詢問診所的真醫師才是關鍵。網路影片：「大家好，我是湯醫師，吃水果防中風，有三種水果可能比您吃某些昂貴藥物還要強。」

醫師分享健康資訊，吸睛博眼球快速爆紅，網路頻道訂閱數十萬，單則影片更是超過百萬觀看，但《EBC東森新聞》卻發現不只醫師是AI假人，內容也是假的。為了賺流量、拿營收，標題一個比一個聳動，已成了公衛亂象，甚至是健康危機。台安醫院主治醫師林謂文：「他可能只有10分，他可以講到100分，所以過度誇大的一種宣傳，而且他利用比較聳動的標題，讓你點進去看，讓你可以相信他的說法。」

拿出手機滿滿觀看紀錄，在晨的媽媽前陣子瘋迷的正是這個健康頻道。一則「植牙失敗率90%」，另一則會「牙肉萎縮」的影片。牙齒鬆動、牙肉萎縮，媽媽因為深信不疑，差點放棄預定好的治療。被騙者女兒樊在晨：「我以為是醫生跟他說他的牙床怎麼了，所以我當下是關心他的牙床狀況，就跟他聊，結果他才指那個醫生給我看，那我就看了一下，傻眼。這完全就是一個假人，怎麼能夠影響到我媽做健康上面的決定呢。」

AI假人對年輕人來說稀鬆平常，卻可能成為長輩的健康陷阱。在晨費力說服媽媽，甚至拍影片呼籲大家留意AI假醫師，她意外發現，深受其害的人還真不少。被騙者女兒樊在晨：「我覺得這件事絕對不只是我們家長辈，是所有長輩的隱憂。他寧可相信網路上不知道是誰，可是我怎麼跟他講都沒有用，所以這就是另外一個問題。」

這些AI影片內容錯得多離譜，《EBC東森新聞》實際拿著頻道中其他影片拜訪醫師。一則聲稱白飯放冷或加入醋和薑黃粉就可以降血糖的影片，立刻被醫師指正是錯假資訊，無法幫助人，反而害人不淺。台安醫院主治醫師林謂文：「其實白飯本身就是一種澱粉啊，容易升糖的物質，那其實它不管你放薑黃或放醋，其實它讓飯後血糖升糖的效果並不是那麼明顯。」

另一則就更誇張，提到「吃對三種水果可以防中風，還能年輕10歲」，也被證實是無稽之談。營養師張語希：「血管老化、動脈硬化是不可逆。飲食調整可以延緩血管硬化，但不能讓血管的生理年齡逆轉或變年輕10歲，所以這是一個誇大而且不科學的宣稱。」

這些似是而非、錯誤百出的影片，網路隨處可見，一不小心造成誤導，甚至影響健康。但要如何辨別真假，《EBC東森新聞》找來專門製作AI影片的導演分析，有幾種方法，比如看醫生、詢問，還包括辨識動作表情過於重複，或聽聲音可略知一二。AI導演白家德：「AI的聲音目前是沒有聲音表情的，所以我們人在講話會有聲音的表情，就是可能有抑揚頓挫之類的，所以我覺得這個從聲音上就可以辨別。」

不過導演也坦言，AI進化神速、快趨近於真人。各國乃至台灣仍然缺乏監督機制，目前無法可管。AI導演白家德：「這個東西其實就是兩面刃，它能讓你快速節省以前的成本，但也可以讓你做一些非法的事情。但我覺得這還是回歸到法令問題，創作者本身的職業操守也是一個問題。」

AI時代來臨，為了騙流量賺分潤，連健康資訊都可以作假欺騙。這些虛擬醫師錯假資訊，對中高齡銀髮族影響甚鉅，政府相關單位應該拿出對策，避免民眾因此受到傷害。

