東森深度周報／甜甜圈店禁童惹議！厭童風潮抬頭 少子化育兒難題

寒假出門遛娃，對不少媽媽來說不是放鬆，而是一場壓力測驗。因為孩子只要一發出聲音，就怕遭人白眼，甚至被當面指責「不會教就不要生」。

近期多起衝突事件，讓不少家長忍不住想問，台灣真的越來越「厭童」了嗎？專家擔心，少子化社會之下，若不能讓媽媽安心生，恐怕會擴大危機。

媽媽：「我覺得台灣應該是蠻不友善的，因為其實帶小孩真的很累，連媽媽都覺得很累了，我也不想要讓別人，就是覺得他小孩，就是我們小孩很吵啊或者是什麼的。」

林小姐：「不太敢去，可能就是一些比較不友善的餐廳吧，我們遇過直接站起來跟我們說，會不會教小孩吵死人。」寒假遛娃，媽媽們壓力山大，就怕寶貝遭人白眼。

家長怒控，當時帶著6歲的孩子，去外帶甜甜圈，過程中孩子非常安靜，並沒有干擾到別人，店家卻表示不接待12歲以下孩童，內用外帶都一樣，請孩子去店外等待，更說了一句你有什麼問題嗎。

甜甜圈店禁童風波，引發熱議，日前一家飯店的接駁車司機也因為車上小孩暈車哭鬧，將客人一家四口，丟包在交流道旁，一件件衝突讓人不禁想問，台灣真的厭童嗎？

民眾：「會啊，怎麼說就是我姐姐，聽到小朋友很吵，他也覺得很煩，（真的喔），尤其是坐公共交通的時候。」

民眾：「但是我覺得可以互相體諒，因為大家小時候，應該也都是會有哭鬧的時候。」

民眾：「小孩子的天性本來就是比較活潑，我們不能把小孩子當大人這樣養，我覺得父母有盡力的話，就是小孩他沒有辦法的話也（沒關係），就是每個父母都會有自己的難處的地方。」

實際街訪民眾，多數人都表示不厭童，但同樣問題問到媽媽們，故事版本完全變樣。

嘟嘟媽媽Hana：「我覺得有越來越厭童的感覺，像那個什麼坐火車坐高鐵，一點點小朋友的聲音都不行，就會說你小朋友沒辦法控制音量，可是大人講話的聲音卻可以。」

小女童嘟嘟5歲，雖然活潑好動，但很聽話懂得放低音量，媽媽Hana說即便如此，還是會遇到不友善的審視。

Hana：「會比較不敢出門，會怕被白眼啦，就會是那種好吵喔，我就覺得很尷尬，因為你很明顯就知道說他在講我的小孩。」

出門遛娃，Hana盡量選開放空間，讓嘟嘟盡情釋放天性，但如果到餐廳用餐，就要上緊發條。

密閉空間，不只得耳提面命，還要四處注意旁人目光，因為媽媽認知的正常音量，陌生人還是會覺得太吵。

Hana：「我覺得最嚴重的可能就是那種，說你不會養，你就不要生，你就覺得那樣蠻傷人的，應該說會生下來，就代表會有覺悟要養小朋友，但是每個小朋友的教養方式可能還在摸索，然後可能在摸索到一半，可能不如社會預期那麼好的時候，你被講這些話會覺得蠻傷人。」

不會教就不要生，一句話讓無數媽媽好委屈，根據兒福聯盟調查，全台約16%的人有厭童傾向，39.6%的人對孩子哭鬧，感到不舒服，36%認為管不住孩子哭鬧，就不該帶出門。

訪問到親子友善的熊樂咖啡廚房，老闆郁婷雖然是位二寶媽，但坦言能理解，禁童餐廳的心態。

餐廳老闆：「我是能理解，那就是他們的做法，我們就不批評，小朋友等久了，可能就不耐煩，有時候可能會哭啊會吵啊，那連帶的父母可能會覺得不耐煩，那我們就盡量避免掉，小朋友在店內影響到其他客人。」

現實的兩難，並非每個空間，都準備好迎接孩子，許多高級日式料理法式餐廳，都會設下年齡門檻，在韓國曾經有孩童，在餐廳奔跑撞到服務生，導致自己被燙傷，判決出爐，餐廳得賠償上百萬台幣，進而引發全韓國，出現大量「No Kids Zone」，餐廳禁童區成為社會現象。

孩子需要學習，大人也需要準備，專家提醒少子化社會，越來越多人，沒有和孩子相處的經驗，但不是每一聲噪音都是失控，也不是每個家長都在放任，台灣也該學習，如何和孩子一起生活。

