東森深度周報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久

男女出門約會，究竟該怎麼付錢，在網路上掀起討論。（圖／東森新聞）





男女出門約會，究竟該怎麼付錢，在網路上掀起討論。根據交友平台調查，六成男性還是會主動買單，但將近一半的女性則傾向於AA制、各付各的，因為不想被誤會「佔便宜」。專家分析，「誰付錢」不只是禮貌問題，更反映性別期待的變化。

約會民眾：「通常是我付啦。」

女大生：「自己付自己的比較好。」

女學生：「他沒有提，我就會自己出錢。」

上班族：「男生約的話就男生付，女生約的話女生付，看誰比較想約會。」

一份愛情誰來買單，是男生請客才紳士，還是各付各的更公平。

廣告 廣告

男大生：「我覺得比較傳統一點，我會覺得，女生就要去照顧好她，因為畢竟也是別人的孩子這樣子。」

上班族：「有吃就要付錢，畢竟那個錢也是，他的錢也是他的，我的錢也是我的，他也辛苦，我也辛苦，幫忙一起共同承擔這個費用。」

約會付錢三大類，AA制就是平分，A0制其中一方出錢，文化上男生出更常見，還有一個AB制，男生出大錢小錢交給女生，來到台北商業區街頭訪問，上班族男士們幾乎一面倒。

上班族vs.記者：「A0制『真的假的』，我也是，（都是男生出嗎），對，基本上都是，對，『你們不要為了顧面子』，真的。」

上班族：「男生付，我覺得東西方文化都是這樣。」

簡單計算投票竟超過8成，是男生出錢，但同樣的問題，拿到年輕人居多的西門町，結果大逆轉，Z世代更傾向AA、AB制，女生主動付錢，男孩們感到正常無關面子。

約會民眾：「我們就是一個月會有一個共同基金，一人拿五千，一個月就一萬塊，一起出來的時候就用那個錢，這樣就不會有不公平的問題。」

約會民眾：「我覺得就以兩個人的狀態，講好就好，也不會有什麼壓力。」

約會民眾：「兩個人都付出還不錯，比較公平的感覺，偶爾男生多出一點，我也會覺得滿開心的。」

網紅創業家孫佳琪影片，「AA制就是人性的試探」，勁爆發言遭到炎上，網友留言「公主病嗎」，「什麼封建思維」，卻也意外掀起，不同世代浪漫觀的討論。

兩性專家欣西亞：「50、60年代，男生的內心就會覺得說，我就是應該要請女生，可是到了80年代的時候，其實女權的意識有慢慢在高漲，Z世代他們更會覺得說，我們今天就是男女平等，男女就是平權，所以說在AA制的話，他們非常容易就是攤上檯面。」

專家解釋，A不A怎麼A，沒有標準答案，就看你受誰的影響深，但就算傳統上，好像男生該付錢，女生表現得太理所當然，絕對大NG。

兩性專家欣西亞：「那是一種禮貌跟一種教養，今天你可能會覺得，這個男生你能夠請到我，跟我吃飯，你已經很幸運了，妳要擺出一個很老娘那種大娘的姿態，我覺得沒有問題，可是對方會怎麼看妳，那個就是對方的想法。」

一份市調研究顯示，台灣35.9%的狀況是，男生負擔更高花費，譬如男方買電影票，女生買爆米花，有25.9%完全由男生付錢，AA制跟約會基金的比例，則占37%，戀愛顧問Max認為，在約會市場大方付錢仍是吸引力的一部分。

戀愛顧問Max：「就是說如果你要一直追求公平的話，對不對，就是我會覺得，反而有時候在現實世界的運作，其實沒有什麼幫助，如果你覺得這個出錢造成你負擔，我們就第一次約會，把那個費用去降低，比如說我就約美術館。」

怎麼付錢，更重要的是背後呈現的價值觀，想建立長久關係，專家都建議，最好一開始就能聊清楚。

戀愛顧問Max：「學生時代大家不會想那麼多，就是開心在一起就好，可是一旦牽涉到婚姻，這個經濟，她就會期待男生，要有一定的照顧能力。」

兩性專家欣西亞：「大家要去討論的是說，我們的金錢觀，跟我們怎麼樣用錢，因為你不敢講開，到最後你走入了婚姻，搞不好還是離婚收場。」

愛情沒有標準公式，但相處卻需要互相包容，不管A不A，最重要的是兩人最舒服的模式。

更多東森新聞報導

東森深度周報／全台瘋瘦瘦針 減肥利器 暗藏健康大風險

東森深度周報／缺工有解？ 僑外生大軍緩解服務業人力荒

東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境

