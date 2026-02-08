東森深度周報／瘦瘦針引大規模訴訟 爭議頻傳 減重族慎思而行

猛健樂在美國引發大規模訴訟。（示意圖／東森新聞）





猛健樂在美國引發大規模訴訟，英國也通報超過上千例胰臟炎案例，包含17例死亡。台灣雖然還沒出現重大傷病，但快速瘦身的結果，也造成臉部脂肪大量流失，凹陷、老態提早報到。小心，瘦得越快，反彈越快。

現代人對身材的要求越來越高，引發容貌焦慮，似乎讓減重針等快速瘦身方式，成為對抗焦慮的社會現象。施打猛健樂民眾Gavin：「就有點變胖的感覺，雖然朋友都說看起來還好，但自己本身看自己是最準的，所以說我覺得已經有一種會影響到我，自己對自己的自信心的那種狀態，我覺得跟心理壓力有關，就是打完猛健樂之後，腰圍皮帶就是在1個半月之後，就少了4格。」

減重針劑猛健樂迅速爆紅，只是臨床上卻開始出現一個現象，人是瘦了，臉卻凹了，反而顯老了嗎？醫師楊宗穎：「容易因為脂肪一流失，造成凹陷，很適合使用醫美補充膠原蛋白，加上這個我們的玻尿酸混合，去做一個支撐，猛健樂第1個他降體重的速度特別快，可能會讓我們的皮下組織膠原蛋白的增生跟不上，第二點是我們在使用猛建樂之後，有報導去解釋說，他可能會造成皮下脂肪跟蛋白的流失，這兩個可能都會讓皮膚變得比較鬆。」

曾施打過瘦瘦針的民眾抱怨，體重下降了，卻開始容易噁心、嘔吐、疲累、掉髮、食慾反撲甚至快速復胖。施打猛健樂民眾Gavin：「施打瘦瘦針第一個禮拜開始不會餓嘛，到每個禮拜最後尾巴的時候，就開始有餓感了，像我朋友他還是會想要去吃東西，生活狀態是比較不穩定的時候，那就是失敗的開始。」

醫師楊宗穎：「猛健樂使用之後，大概可以在36週降低20%左右的體重，但是停藥之後，長期來講，大部分的平均會復重14%。」

醫師陳威龍：「猛健樂不會讓我們掉肌肉啦，也不會讓我們掉頭髮，是你在減重的過程當中，這兩件事情沒有做好，減重過快，或者你蛋白質沒有吃夠，跟你都沒有動。」

猛健樂被形容像是一把開啟改善你本來飲食方式的鎖匙，當食慾瞬間變弱，吃得少更要吃得對，擇食成了關鍵。醫師陳威龍：「如果你吃麥片，麥片你仔細看，是裹了糖漿的麥片，吃起來脆脆感的，你等於在吃糖啊，怎麼會健康，那你旁邊的優格是加了糖的優格，也不是原味優格，旁邊又一盤水果，好那你去檢視他這個餐盤，加上這一杯咖啡，裡面有多少蛋白質？完全不夠。」

不想停藥後，引發食慾海嘯，迅速復胖，蛋白質一定要攝取足量，否則一停藥就是關卡。醫師陳威龍：「甜點瑞士捲500大卡，這個雞胸肉只有130大卡，這個不會讓你變胖，而且提供你足夠的身體所需的蛋白質，另外這個瑞士捲，提供的是即時的熱量，就是碳水，但是你吃完並沒有去運動，都是變成脂肪堆積起來，怎麼可能不變胖，所以認識食物很重要。」

而且最好不要直接停藥，必須採取降階療法逐步減量。醫師陳威龍：「蛋白質的比例要多一點，所以其實我們講211餐盤，就是你把一天或者一餐吃的份量，你把它切成四等份，兩個份量需要是蔬菜，那一個是蛋白質另一個是碳水，但是你看我們的便當，裡面的碳水比例是大於蛋白質，那你今天根本沒有在運動，哪需要這麼多碳水，所以這些碳水只是多的熱量，不是我們身體需要的營養。」

減重從來不是靠一針就能搞定的事，減重這條路，不是比誰瘦得快，而是比誰撐得久，否則瘦得再快，都只是短暫。

