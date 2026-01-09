東森深度周報／立威廉立遺矚 甲狀腺癌增3倍 女性危險 文明病成關鍵

近20年來全球甲狀腺癌患者人數急遽增加，專家點出，與生活壓力密切相關。（圖／東森新聞）





藝人立威廉驚爆罹患甲狀腺癌，他形容當下彷彿世界崩塌，甚至立下遺囑。事實上，近20年來全球甲狀腺癌患者人數急遽增加，專家點出，與生活壓力密切相關。台灣相較10年前，患者人數也增加約2倍，包括徐若瑄、李明依等名人，都是甲狀腺癌患者，引發外界關注，為何罹患人數突然暴增。

立威廉公開罹患甲狀腺癌消息，坦言得知病情時宛如世界崩塌，甚至已立下遺囑。專家指出，甲狀腺癌並非罕見疾病，也非個案，與現代人長期承受的生活壓力息息相關。台灣10年前一年約有3000多名患者，近年已增加至約6000人，幾乎成長一倍以上。

廣告 廣告

臨床案例顯示，不少患者起初僅感覺喉嚨卡卡，經穿刺檢查後，才發現為惡性腫瘤。統計指出，全球甲狀腺癌患者在20年間增加約3倍；台灣最新數據顯示，2023年新增6045名患者，年增約800人，已成為全台第七大癌症，在女性癌症中排名第四。

甲狀腺癌近年頻繁出現在鎂光燈下，從藝人李明依、徐若瑄，到中國網紅馮提莫，再到立威廉，都曾對外證實罹病。立威廉於聖誕節前夕宣布罹患甲狀腺癌第二期，坦言不僅立下遺囑，更擔心無法看著女兒長大。

醫師指出，甲狀腺位於打領帶位置附近，今年光是甲狀腺癌手術，就已進行50到60台，多數患者都是從甲狀腺結節發現異狀。女性罹患甲狀腺癌的比例明顯高於男性，約為3比1，常見併發症包括聲音沙啞，主因是甲狀腺後方的喉返神經受到影響，該神經負責控制發聲。

過去也曾有研究提醒，長期暴露於特定環境因子，可能提高甲狀腺癌風險。不過醫師強調，甲狀腺癌成因複雜，近年患者增加，與檢查普及化有關，許多過去不易發現的小型腫瘤，如今更容易被檢出。此外，越來越多研究也指出，甲狀腺癌與現代文明病脫不了關係。

醫師分析，現代社會中，生活壓力、作息失衡等因素，可能刺激體內產生一連串反應，導致甲狀腺細胞過度增生。首爾大學醫院研究也指出，甲狀腺刺激素分泌過快，可能引發細胞增生、癌細胞突變及腫瘤擴散風險，若伴隨肥胖、慢性發炎等狀況，風險更高。

不過醫師也提醒，無須過度恐慌。甲狀腺癌治癒率相對高，約8成屬於乳突型，5年存活率超過99%，屬於生長緩慢、較不易轉移的類型；最具致命性的未分化型約占1%，5年存活率僅10%。目前已確認的主要風險因子，仍以頭頸部接受高劑量放射線暴露為主，一般X光檢查劑量低，只要避免非必要檢查即可。

醫師強調，甲狀腺癌雖然治癒率高，但後遺症可能影響一輩子。當這種癌症不再罕見，民眾更應提高警覺，及早檢查、及早治療。

更多東森新聞報導

戒糖餓死癌細胞？醫揭真相「自己先倒下」：動起來更有用

41歲女懷10公斤腫瘤 開刀驚見「寶寶」醫喊：沒見過

棕熊「小喬」腫瘤復發 北市動物園人道方式助牠安詳離開

