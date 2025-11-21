東森深度周報／紅肉致癌？吃肉血壓高？ 破解肉品迷思 聰明吃肉不怕胖
煎牛排、炸豬排，是很多老饕的最愛。但美味的背後，卻也隱藏著牛肉、豬肉等紅肉的各種傳言。常聽說，吃紅肉不健康，可能致癌；也有人說，會讓血壓升高，甚至增加罹患失智症的風險。但真是如此嗎？一起來看這則報導，破解吃肉迷思，告訴你怎麼吃才健康！
下鍋的瞬間，油花與熱度，交織出誘人香氣，一塊煎到恰到好處的牛排，外焦內嫩，讓人食指大動。
民眾：「是傳說中的和牛嗎？一咬下去那個肉汁，跟油整個會噴出來。」
民眾：「牛排特好吃，所以一個月至少來一次，低溫舒肥牛排，把筋都已經化掉了，燉到化掉了，天下第一肉。」
但這塊看似誘人的牛排，卻常常被貼上致癌、血壓飆高，甚至增加失智症風險的負面標籤。有人乾脆戒紅肉，有人只敢吃雞胸，卻也有人疑惑，吃肉真的那麼可怕嗎？
為什麼紅肉總被認為不健康？這是因為世界衛生組織，把加工肉品列為「1級致癌物」，而將牛、豬、羊等紅肉列為「2A級可能致癌物」。
初日診所新陳代謝專科醫師周建安：「定義上來說的話，紅肉的致癌風險的確比白肉高一點點，但是這個是風險，它不是真正的證據。」
換句話說，吃紅肉並不代表直接致癌，真正的危險來自過量與不健康的烹調方式。
初日診所新陳代謝專科醫師周建安：「像是你用乾煎啦、用明火燒烤啦，或者整個烤到外面燒焦這樣子，那樣的話，很容易會產生所謂的亞硝基化合物，這東西跟癌症會有關聯性。」
還有不少人，把吃肉跟血壓飆高劃上等號。醫師澄清，問題不在於肉本身，而在於過多的調味。
初日診所新陳代謝專科醫師周建安：「煎個牛排好了，一定是大把大把的鹽啊、胡椒啊，用在上面去，只怕不夠味嘛。所以在烹飪過程中使用的那些鹽分，會讓人不知不覺攝取太多的鈉，而鈉離子在我們的身體中，就跟血壓有關。你吃越多的鹽、越多的鈉，你的血壓就會越不好。」
事實上，加工肉品才最該注意。研究顯示，每天多吃一片火腿或培根，失智風險可能增加40％。火腿、香腸、熱狗和培根含有亞硝酸鹽，高溫加熱後可能形成亞硝胺，這是已知的致癌物，與大腸癌風險增加有關。而且這類產品通常脂肪與熱量偏高，長期過量攝取，心血管疾病與肥胖風險也會增加。
內湖國泰診所營養師張斯蘭：「另外一個就是鹽的添加，鹽分的添加會造成心血管疾病的上升。很多加工肉品為了好吃，普遍符合大眾口味，所以調味料可能會放得比較重，還可能包括糖的添加物。」
想吃肉沒問題，關鍵在於怎麼挑、怎麼煮，掌握三原則：少鹽、少油、不焦黑，才能安心享受美味。
內湖國泰診所營養師張斯蘭：「像現在大家很流行去吃火鍋，要選的是幾A的和牛肉，那油花分布當然比較多。我們建議儘量選一些海鮮，比如魚類，或者雞肉等脂肪量較低的食材。」
吃肉不該是罪惡的象徵，只要聰明挑、適量吃，紅肉、白肉各有營養，健康也能吃出來。
更多東森新聞報導
東森深度周報／開源又刮到小資族 二代健保改革惹怨氣
東森深度周報／爆紅健康頻道20萬粉絲！全是AI醫師、假資訊吸粉
東森深度周報／都更太難 北市這老公寓裝電梯 房價漲3成
其他人也在看
別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診
50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等症狀，於是到身心科診所就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
冬天「紅斑性狼瘡」易惡化！冬令進補恐刺激體內熱象惡化
紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。中天新聞網 ・ 13 小時前
三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞
台股反彈行情落空，昨（21）日暴跌，失守季線大關。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑等三大...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
吃油其實不可怕？醫揭血管真正殺手竟是「它」
生活中心/尤乃妍報導在一般人的印象中都認為，吃「油」容易對身體造成負擔，甚至導致血管堵塞。不過減重醫師蕭捷健表示，真正的凶手並不是油，而是精緻澱粉與糖。大量攝入不只會傷害血管內壁的「保護膜」，更會進一步提高三酸甘油酯，讓血管發炎更嚴重、內皮更脆弱！民視健康長照網 ・ 17 小時前
漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 18 小時前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
泡過的茶包別急著丟！網大推1清潔妙用：省錢又環保
天氣變冷，不少人都會泡茶來喝，喝完的茶包其實也有妙用，不要急著丟掉！根據外媒報導，茶包其實還有清潔妙用，可以用來清潔玻璃器皿。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 6 天前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 16 小時前
名醫會客室／女性頭號殺手不是乳癌 這個疾病病癥不同更可怕
文／ 國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫、心血管中心專科護理師潘姿菁 圖：潘韶甫醫師 一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。先前於消化內科接受相關檢查，但未好醫師新聞網 ・ 14 小時前
很多人都被騙了！醫點名「這5種零食」沒有你以為的健康 海苔、寒天果凍上榜
邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。 1、消化餅乾名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好 2、花生仁湯溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。．優點：提供飽足感、富含蛋白質．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量 3、即食海苔片輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。．常春月刊 ・ 21 小時前
1蔬菜健康又美味…日研究顯示具「抗癌潛力」
生活中心／翁莉婷報導許多人上班忙碌經常將「泡麵」當作三餐的選項之一，是快速解決飢餓感的方便選擇，不過單吃泡麵可能不太有飽足感也不健康，為了補充更多營養不少人會往裡面加肉、蛋等配料。醫師邱筱宸近日在臉書分享1則貼文，在白飯或泡麵中加入「1蔬菜」可有效減緩血糖波動，吃完後也不會太快感到飢餓。民視健康長照網 ・ 18 小時前
遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招
日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。太報 ・ 1 天前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
220萬人注意了！ 衛福部開放「終身一次免費篩檢」來了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 220萬人注意了！為強化B、C型肝炎防治，國健署今年8月1日起全面擴大成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢年齡範圍，只要是民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。國健署指出，新措施預估有220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。 國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，而透過擴大篩檢能提早發現潛...匯流新聞網 ・ 1 天前
帶狀皰疹恐留下「帶狀皰疹後神經痛」！醫籲：皰疹在「2大」部位要特別小心
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，壓力大、睡眠不足…華人健康網 ・ 20 小時前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 1 天前