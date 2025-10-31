東森深度周報／缺工有解？ 僑外生大軍緩解服務業人力荒

無論是俐落吹髮或是調製染髮膏，操作染髮工程駕輕就熟。（圖／東森新聞）





台灣服務業嚴重缺工，業界出現了救火隊外籍建教生，就是指外國學生來台灣讀書，透過學校和企業簽訂建教合作，就能用在學時間進到企業工作。像是美髮集團的外國實習生，除了學習技術、累積專業技能，也逐漸融入台式生活。不過目前台灣尚未開放服務業移工，所以他們學成後還是得離開台灣，要怎麼留住這些人才，成為台灣勞動市場的新課題。

無論是俐落吹髮或是調製染髮膏，操作染髮工程駕輕就熟，她是就讀美髮科的越南僑生寶娟，已經到美髮集團實習七個月了。設計師：「這樣它跟它有個距離，那到髮尾就要順拉。」

同一家分店內，僑外生和本地實習生一起學習合作已經是常態，尤其大缺工時代，各行各業勞動力面臨嚴重缺口，這些外籍生被視為人力珍寶，必須好好培育。美髮集團人資經理魏明儀：「目前政府在推行的新南向的部分，那包含我們僑生建教的部分，其實也有蠻大的幫助。」

越南籍實習生來玉寶娟vs.顧客：「（聽你的口音好像不是台灣人），是，我是越南人，（你來台灣多久了），我來五年了。」

寶娟早已融入台式生活，高中畢業選擇在台灣繼續念大學，來越久，對這塊土地認同越深厚，加上公司常舉辦餐敘、出遊，讓她學習技術同時交到朋友，成為她在台灣最開心的事。但殘酷的是，儘管很喜歡台灣，她一畢業就必須回國，心中滿滿不捨。

越南籍實習生來玉寶娟：「會比較想待在台灣，職場環境很好，我接觸過的店家，台灣的同事都對我很好，也會關心我，所以我覺得在台灣工作的氛圍其實蠻好的。」

相對日本、韓國早已開放外籍移工以正職身份投入服務業，台灣卻還在觀望評估，而這些建教生好不容易學成，卻無法留在台灣，也凸顯現行制度有所侷限。美髮集團人資經理魏明儀：「是不是可以再更放寬一點他們未來在服務業裡面，他們在留台外籍人士配套辦法，那學生很多都希望可以留在台灣，面對這種少子化，可以彌補人力短缺。」

台大國發所教授辛炳隆：「我想開放外籍人力資源進來，不管是用基層移動的身份，或者用中階技術人員的身份，讓他進來似乎勢不可擋。我們決定要開放、要多引進的時候，你那些配套措施要做的夠好。」

不過另一頭，台灣自己的人力市場卻也出現了矛盾現象，缺工和躺平同時並存，因為近五年來，台灣大專畢業生未投保率平均達19%，約有19.6萬人，有人成為不就學、不就業、不進修的尼特族，也有的還在待業，或是只做兼職。

台大國發所教授辛炳隆：「很多學生可能畢業之後，想要先出國玩、旅遊等等的，過了這段時間以後，他才要開始找工作。」

人力銀行人資長江錦樺：「家人的支持讓他們比較有底氣，用多一點時間來探索自己未來的職涯上面。另外一種情境是，他們在學校期間所學的這些知識跟技能，跟他們未來要就業的部分，事實上或是他們所謂的職業興趣是不一樣的。」

面對勞動力短缺，或許可以思考如何把外籍建教生納入台灣寶貴的人才庫，讓他們願意留下來，在地深耕，貢獻所學。