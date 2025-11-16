東森深度周報／職場新警訊 過勞島陷風暴！ 上班族無聲崩潰

台灣職場正悄悄掀起一種「無聲崩潰」潮，職業倦怠成為新的職場危機。（圖／東森新聞）





人力銀行最新調查，近7成企業確定發年終，但比例卻創4年次低，若獎金不如預期，高達66%的上班族坦言想「年後走人」。專家警告，在景氣不穩、工時爆表的壓力下，台灣職場正悄悄掀起一種「無聲崩潰」潮，也就是外表撐著上班、內心卻早已倦怠麻木，成為新型態的職場警訊。

忙著跨部門聯繫， Emily是出社會10多年的上班族，在上一份活動行銷的工作裡，挫折與壓力早已內化成日常，直到有天她發覺自己似乎不太對勁。

上班族Emily：「事情完成應該會有成就感，可是其實成就感好像完全沒有，就是這個做完了，下一個可能又來了，就是不停重複相同的事情，我會覺得自己有一點像機器人。」

正在上班的你快樂嗎？是不是跟 Emily 一樣，有時不是不努力，只是心裡好累。表面看起來一切正常，但很多人其實早已默默崩潰。

數據最能懂你的感覺，人力銀行最新調查，有七成二的上班族工作時曾經鬱悶想哭，九成一覺得自己比以前更容易為工作生氣，還有三成六的人常常覺得心裡焦脆。

1111人力銀行發言人曾仲葳：「像是一般服務業、傳產製造、科技業，在瀕臨崩潰與壓力很大的兩項目裡，這三大產業都排名前三名。」

繼「安靜離職」之後，職場上又出現一個新名詞──「無聲崩潰」。一種表面看似正常，內心卻在慢慢內爆瓦解的狀態。

就像Emily在陷入職業倦怠的低潮後，好長一段時間她照常打卡、照常加班、完成每一項任務，卻完全沒有成就感，就像一直在原地打轉，連休假也只想關在家裡與外界隔絕。

上班族Emily：「有些人可能激進一點就直接離職，那可能像我們比較抑鬱一點的，就想我只想把工作做好，把主管交代的事情完成，把這件事情接住，那就好了，但累積下來並沒有發現自己內心有點受傷了。」

這種無聲崩潰不像離職潮那樣明顯，卻更具破壞力，是一種靜悄悄的職場警訊。

世界衛生組織也早已將職業倦怠正式列為疾病分類，包含工作效率下降、持續疲憊、對工作感到厭倦或憤憤不平，上班累到崩潰不只是情緒問題，而是實際的健康危機。

新光醫院精神科醫師田心喬：「粒線體其實是我們身體中的能量工廠，但在長期壓力影響之下，粒線體反而會受損，所以進一步會讓人出現情緒憂鬱、焦慮的症狀，會影響心血管功能，甚至還有內分泌失調等情況。」

最新調查顯示，台灣員工的職業倦怠指數居然衝上全球第一，比起以高壓著稱的香港、新加坡，甚至高工時文化根深蒂固的日本都還要高，專家形容，台灣早已從勤奮之島成了過勞之島。

1111人力銀行發言人曾仲葳：「你長期面臨非常長的工時，可是薪資又無法達到預期。很多上班族因此還必須靠兼差打工，讓生活能過得比較輕鬆一點。在這種情況下，工作上的倦怠感或疲倦感一定會不斷堆疊。」

要避免內耗，除了留意是否有持續疲勞、情緒低落等早期警訊，更要學會切換工作與生活找回界線感，重新審視自己對工作的期待，培養生活中的小確幸、壓力大時更要記得踩煞車，尋求支持。

新光醫院精神科醫師田心喬：「休息就是一個很重要的任務，我們在忙碌之餘，也要給自己休息的時間，很多人會覺得『我再撐一下就完成了』，但你腦袋想到要撐下去的時候，其實就是你該休息的時候。」

在這個過勞幾乎成為標配的社會裡，倦怠成了上班族不敢說出口的共同語言，也許大家都該學會，在「撐下去」之前，先停一下，才有力氣再出發。

