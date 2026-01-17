東森深度周報／自家要吃的那鍋放櫃台 意外成就滷味王

食材染上琥珀光澤，勾起舌尖慾望。（圖／東森新聞）





把握機會，有時比埋頭苦幹更重要。這家焦糖滷味，原本是新北新店的第一家麵包店，有一次老闆滷了一鍋滷味放在櫃台要自己吃，買麵包的客人以為是要賣的，結果口味頗受好評，麵包店就這麼兼賣滷味，最後一步步變成專賣店，無心插柳，再加上把握機會，做成了滷味王。

一日之計在於晨，滷味王李俊和一定最同意這句話。他的365天包括除夕，無論寒暑，準時清晨5點水裡來火裡去。

老闆李俊和：「好像戰爭黃金4小時，要把今日大致上滷製的動作都完成。」

廣告

三個大鍋烈焰奔騰，好料輪流沉浸翻湧，還沒起鍋，就已經染上琥珀光澤，勾起舌尖慾望。李俊和要趕在9點前，把所有品項滷製完成，分送六家分店。

記者vs.老闆李俊和：「二十多樣，（有哪些？）很多，快數不出來了。骨頭類、雞腳、鴨翅、雞腿、雞翅、鴨舌、米血、百葉、甜不辣、海帶、豆乾。」

品項超過二十樣，多到李俊和自己都要想一下，但滷味怎麼滷最好吃，他則是想都不用想。一輩子就做這一件事，李俊和功力早已爐火純青，談笑間就將平凡的食材，改頭換面成為饕客最愛。

老闆李俊和：「這一鍋我們只有滷一些骨頭類，像豆乾類、內臟類，我們都分鍋滷製，味道才不會雜掉。」

食材分門別類，烹煮時間相近、氣味相合，火候才容易掌握。職人大方分享自家累積的半世紀經驗，不怕同業模仿，因為技法可以學習，但他的獨家優勢是胺基酸疊加脂溶性香氣分子，50年時間的複利效應，別人很難追上。

老闆李俊和：「滷汁是很醇厚的，這一鍋是生命中的最愛，它的味道相對內斂。」

每天以清水、新鮮食材滾煮疊加，老滷汁既新且舊，淡雅又顯醇厚。其中關鍵是用黑糖塊、紅糖、冰糖，加上漢方藥材熬煮10小時，提煉濃縮的焦糖醬色，這是色、香、味的單純來源。

老闆李俊和：「滷製焦糖的時候，有時候火候相對要拿捏得很精準，你只要過了，它就會反苦，香要恰到好處、似有若無，那才是高手。當舌尖在跳動的時候，慢慢地味道會散發出來。」

各種食材變身起鍋，風扇吹涼，才能化整為零，直送店面保鮮櫃，成為現滷、鮮賣的當天限定。

老闆李俊和：「像鴨舌這一部分是滷味界的一個至尊，它是香Q、彈牙。天王是焦糖鴨翅，雞腳就像滷味界的天后，骨肉鮮香。」

李俊和個性幽默開朗，愛講笑話，自封滷味界的Local King，介紹起自家產品，就像在主持綜藝節目，誇張臭屁又一臉自信。

老闆李俊和：「酸菜類也是我們的一個強項，它的口感微酸、微甜、微辣，讓你吃出初戀的感覺，有如行到水窮處，坐看雲起時，那種意境這樣。」

廣告詞浮誇卻又實在，因為客人心甘情願買單，就證明東西真的夠好。

記者vs.顧客：「家人非常喜歡，我們家小孩朋友喜歡啃他們家的雞爪，我先生喜歡啃鴨翅都全包。像我去朋友家聚會，也都是固定會帶他們家的滷味去分享。」

記者vs.顧客：「我買了米血、滷蛋，還有豬耳朵，（你最喜歡吃什麼？）我最喜歡吃鴨翅。（為什麼今天沒買？）因為前兩天才吃了五根。」

顧客：「我老公很愛，特別指定鴨舌，他覺得很香，他也是新店人，從小吃到大，其實每一樣都很好吃，每次來都有選擇障礙。」

客人從小吃到大的味道，其實算是無心插柳。60多年前，李俊和的阿公開了新店第一家的西點麵包店，有一天家裡滷了一鍋晚餐滷味，放在櫃台冷卻，家庭餐桌版，食材當然用好，客人難擋香氣，詢問是否可以購買，一吃成回頭客，滷味就成了麵包店的基本品項。

老闆李俊和：「後來就誤入歧途了，麵包也沒辦法做了，一來也沒有時間。」

後來要去烏來泡湯或釣魚的遊客，還有往宜蘭的車流，都會在北宜公路一段停車買滷味。要跟別人做出區隔，李俊和把焦糖加進滷鍋，結果大受歡迎。即便後來雪隧通車，門前過路客少了，李俊和還是可以在宅配和百貨專櫃，穩坐滷味王寶座。

老闆李俊和：「天公疼憨人，慢慢地也有開出一條路出來。」

他自認不夠聰明，所以當別人大量生產，用真空包保鮮做庫存，他還是堅持天天煮，當天賣，用新鮮換取信任口碑。

老闆李俊和：「真空的原理，就是把裡頭的一些空氣抽出來，那些空氣畢竟是有香氣的，間接影響風味。一次配送搞不好可以撐3-5天，不一定每天滷，我們是堅持，我們人笨，早期我們學的就是這樣，把最傳統的一步一步呈現出來。」

老闆女兒李易諠：「是笨方法，但是要堅持本，他可以撐那麼久，可以做一甲子，一定有他的道理。」

如今第四代登場，兒子、女兒出國留學回來，更了解自家滷味的優勢所在，自願跟在父親身邊學習。

老闆女兒李易諠：「在外面實驗性吃過，但是畢竟這也是家的味道，對我來講，想到滷味還是想到我爸爸做的滷味，這是真實的話，就是走再遠，家的味道還是最好的。」

父子兩代協力，現在李俊和店面開進百貨和車站，滷鍋也愈換愈大。

老闆李俊和：「不敢說，做得多大，我只是想要一個永續經營的概念，代代相傳。」

從麵包店做到兼賣滷味的雜貨鋪，再變成專賣店、網路名店和百貨專櫃，通路一再轉變，但李俊和相信老味道不能變。他會繼續每天早上5點上工，全年無休，用勤勞笨方法換得聰明滋味。

