萬物皆漲，便當幾乎都要破百，上班族負擔加重。（圖／東森新聞）





萬物齊漲、薪水卻原地踏步，外食族最近應該很有感，便當破百、滷肉飯也很難平價，一碗要70塊。日日累積的漲幅，壓得上班族喘不過氣，甚至有人想靠「自煮」省荷包，卻發現食材高漲，省錢變得比想像還難。

早上九點電腦才剛開機，Ren一邊處理公事，一邊把早餐打開來吃，但其實也不是什麼大餐，就是一顆豬肉漢堡配豆漿，看似最簡單的組合，結果加一加也要60、70塊。

上班族Ren：「現在的早餐店，可能一個漢堡，他有時候還不加蛋，就給你算就是50多塊，加了蛋以後變60、70塊，光一個漢堡就已經吃掉，我一套餐的價錢了，更何況是我在家想奢侈一點，多一杯無糖豆漿，可能80、90塊錢。」

廣告 廣告

上班族Ren：「以前蚵仔煎一個60塊，現在就一個85啊，就貴很多。」

便當店隨便看一圈，也幾乎都破百，排骨和雞腿便當要120、130，已是常態。

外食費全面攀升，每日三餐成了上班族，最沉重的日常支出，一日三餐吃下來，荷包越來越吃不消。

上班族Ren：「所以一天其實我的伙食費，如果真的要讓我開心一天，至少要400到450塊錢，所以你一個月，至少12000到15000左右。」

Ren的荷包吃緊，其實也是多數上班族的共同感受，最新調查發現，國人每月外食平均花費8081元，一天要269元，平均一餐90元，而且近7成的人明顯感受到，外食確實越來越貴。

民眾：「雞排最明顯，雞排應該是物價指數的代表，以前雞排大概都60、70塊嘛，現在接近，大概很多都接近100塊了。」

中華經濟研究院副院長王健全：「因為這個天氣的關係，那很多原物料其實變化很大，可能會漲價，很多服務業現在缺人，缺人的時候，就比較高薪去找，所以它整個成本，是再墊上來的，加上原物料成本，所以它就比較容易漲上去，不會跌下來。」

主計總處公布，11月消費者物價指數，年增率為1.23%，比上個月下降，已連續7個月，低於2%的通膨警戒線，寫下超過4年半以來的新低，不過民生物資卻上漲2.76%，漲幅已連續6個月擴大。

亞太商工總會執行長邱達生：「現在我們看到在食品類，漲幅比較高的肉類跟蛋類，那因為這個在外食的部分，就是說，會用到這兩個品項的這種機率很高嘛，那因此就會影響到這個外食費，外食費大概漲幅，大概相較去年大概將近4%。」

庶民小吃滷肉飯，是許多人心中的平價美味，但要守住這碗飯的價格，店家也越來越吃力，主因是今年毛豬價格，整年居高不下，每公斤多在90元以上，甚至一度破百，台北華西街兩大滷肉飯名店，小王煮瓜與阿義魯肉飯，11月起雙雙調漲5元，阿義魯肉飯大碗60元，小王煮瓜大碗甚至到70塊。

小王煮瓜老闆王捷生：「我們撐了半年，撐了半年才調漲，只要我們可以撐的，我們就盡量撐，不可以撐，該漲還是會漲。」

那要怎麼省錢，很多人選擇自己煮，但一算下來卻發現，並沒有比較划算。

上班族Ren：「其實我們不太可能，每天都在家裡面煮飯嘛，其實你知道，如果像我們自己一個人住的話，我一天煮下去，我兩個小時就過去了，如果說，你還要追求什麼三餐均衡，要有蔬菜、要有蛋、要有肉，其實你的成本墊上去，其實也大概快要100塊錢一餐，對，那更何況是，我還要再多花，一兩個小時去做。」

外食價格高漲，自己煮又耗時，對上班族來說，平衡飲食與荷包，已經成了日常，必須面對的兩難選擇。

更多東森新聞報導

東森深度周報／都更爛尾建商停擺 揭3大地雷 引爆爭議

東森深度周報／萬物齊漲！便當破百成常態 連自煮都難省錢

東森深度周報／流感來襲單周15例死亡 專家示警變種分支更可怕

