東森深度周報／薪水不敵物價 39歲考驗81%上班族想創業

受雇於人怕被欠薪，調查發現高達81％上班族想創業當老闆，但失敗率卻也高達9成。想創業的平均年齡落在39歲，為什麼是？來看我們的報導！

食品行老闆娘小酷vs.客人：「一杯米一杯水，你這個藜麥差不多用這樣，這樣就好了。」

一早的市場裡，小酷的攤位永遠最熱鬧，她彎著腰替客人秤重裝袋，笑著回答婆婆媽媽的每一個問題。

食品行老闆娘小酷vs.客人：「那個是正常的，台灣原生種的藜麥，就是會有那種顏色。」

這份熟練其實來自她不服輸的人生大轉彎，從百貨公司化妝品專櫃到市場的五穀雜糧攤，從高跟鞋換到運動鞋，是生活逼出的決定，也逼出她的勇敢。

食品行老闆娘小酷：「我先生是砂石車司機，他晚上，我是白天上班，加上孩子出生，其實我們的錢都是打平，幾乎都不夠用，我一輩子這樣子打工，我覺得我不想要這樣過我的一生，所以我就想說，好吧那我就闖看看。」

其實小酷的故事正在台灣到處上演，最新調查發現，81％的上班族都想創業，比起2021年的67％，想創業比例創5年新高，63％正在計畫，17.8％已付諸實際行動，而且平均年齡落在39歲，人生與職涯的交叉點，成了跳出去的起跑線。

人資勞動專家陳瑞珠：「在薪資所得沒有辦法滿足的情況之下，剛好在這個年齡，39歲要跨過40歲的時候，他已經擁有了一些基本的工作的技能，可能也有一些基本的人脈，為了要創造自己更好的收入，引起他想要創業的念頭。」

這個年紀壓力最大很多面臨升職卡關，孩子上學，爸媽開始需要照顧，但也因為有點積蓄也有體力衝勁，39歲的人比起49歲更敢嘗試也更願意拚。

職涯諮詢師陳韋丞：「你有一定的資歷之後，創業其實是很好的一件事情，像我之前有看過一個MIT的報告，那它那時候報告裡面寫說，它覺得最高的成功率，統計出來大概是40多歲的時候，我覺得你工作一段時間，然後其實有足夠的產業的人脈，你的資歷還有歷練，那其實你在有這樣的條件之下，你要去實現很多東西都會變得比較容易。」

但創業並非浪漫喜劇，現實數字很殘酷，一年內倒閉率高達90％，就算活過第一年，五年內還有9成會倒，陣亡率高達99％，小酷當然也不是一試就成功，她賣過家用小五金也開過素食，但因為復購不高保存不易，兩次跌倒兩次重來，最後才在看似普通的雜糧堆裡找到定位。

食品行老闆娘小酷：「第一復購率高，因為你吃完你會回來買，有米有豆子，有冰糖很多種類，再來它也很好保存，那時候我就參考了像日本、韓國，還有很多歐美，他們都是把雜糧精品化，然後我覺得就是它了。」

也因此多數創業族比較保守，會先小規模試水溫，降低風險，平均投入資金約在24萬元，57％選實體店面，34％走網路銷售，31％自由接案，最熱門的是低門檻的餐飲和微電商。

職涯諮詢師陳韋丞：「也許你一樣都是賣線上課程，那你是不是可以找到一個差異化，也許你都是一個街邊店，那你是不是能夠做出怎麼樣的不同，然後滿足到不同的客群，我覺得這很重要。」

39歲成了很多人想改變人生的轉折點，而像小酷這樣一次次嘗試一點點調整，在市場裡找到機會，平凡中做出不平凡的生意，為自己再拚一次。

