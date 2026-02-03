東森深度周報／觀光逆差！國旅房價亂象 定價機制漏洞解密

大家寧願出國也不要國旅，覺得根本玩不起。（圖／東森新聞）





大家寧願出國也不要國旅，覺得根本玩不起，尤其如果是假日、連續假期或是韓團演唱會，價格就會更誇張，原本一兩千的客房，有的漲價漲到破萬，不過實際調查發現，這竟然是合法的定價機制。

當天的兩人房四人房最高房價，大概取個一兩筆，去做個紀錄，演唱會訂房率高達9成，業者搶演唱會財房價驚人，不少還是早就被觀光局列為重點稽查名單。觀光局大動作出手，就怕粉絲，成待宰羔羊，去年Twice來台，這間旅宿房價暴漲近三倍。

粉絲盛會是旅宿業的「好時節」，即便提早預訂到便宜價格，更「意外」頻傳。

演唱會消息一出，粉絲就從訂房網訂了高雄的飯店，訂單卻莫名被取消，其他遇到同狀況的網友也哀號，說要回訂房價從3000多，直接漲到將近1萬元，旅宿亂象一樁接一樁，這張價目表也讓人瞠目結舌。

阿里山賓館雙人房，平日15000元，特殊假日21000元，比機票還貴的價格，掀起熱議，面對民怨政府端出數據，2025年1到9月，全台旅宿平均房價，比2024年一整年低了6元，你有感嗎。

消費者基金會董事長：「其實消費者也不是笨蛋，現在資訊這麼發達，如果房價太過不合理的話，大家自然就會往外面，外面投票就去海外旅遊。」

專家批評官方平均數，無法反應，平日假日之間的巨大價差，這才是民怨來源，但旅宿業者有話要說。

宜蘭民宿協會理事長林文正：「我們我們通常的話，縣政府會要求我們要把房價的價格送上去，所以最高的價格就是我們的定價。」宜蘭民宿協會理事長林文正解釋，在台灣所有合法旅宿，都必須向政府報備「定價」，這個價格是天花板，超過就開罰，但問題就在業者定價，往往高於行情。

宜蘭民宿協會理事長林文正：「就是過年期間是不打折，然後打八折之後，就變成假日的價格，然後假日再打八折，就變成平日的價格。」

換句話說高價不是漲價，只是不打折了，以林文正的民宿為例，二月雙人房平日3859元，實際定價也就是過年價，8000元，只多兩倍已經堪稱業界良心，隨機找一間台北車站旁的商旅，雙人房平日1503元，假日雙倍3261元，而定價12000，等於一到演唱會連續假期，能賣到平日行情的8倍。

旅行公會全聯會總召集人林義順：「資料帶國旅房價亂，這個根本就是好聽一點，就是叫這市場自由機制的，但是說實在話，這根本就是呢，把旅客當冤大頭，消基會董事長，麻煩的就是說1個區域裡面，如果像這種炒短線的業者比較多的話，可能整個區域形象都會受損。」

定價猶如合法的漲價通行證，但資深導遊陳健欽指出最根本原因，在於平日遊客太少，假日不得不漲。

開南旅行社陳健欽：「禮拜一到禮拜四，住宿的人比較少我房價就低，開南旅行社陳健欽，到了那些有那些假日，或是說有演唱會的時候，1個房間要達到一萬五，我平常不賺，我這個時候不賺，我什麼時候賺？」

宜蘭民宿協會理事長林文正：「就是我這個價格已經訂好了，那如果你能夠接受的話你就來住，如果你認為這個價格不能接受的話，你就是再往後延。」

林文正就是1個供需的1個原則這樣子。

但專家就擔心，國人不會永遠為這個價格買單。

開南旅行社陳健欽：「每次看到就是數字，我們今年成長了多少，今年成長多少，觀光署就不敢講說，我外國人從一千一兩百萬，下修到850萬不到，難道是要來談，所以惡性循環就會變成這樣，沒有人在以量來制價的時候，情況之下就會以價來制量。」

國旅議題近兩年，站上風口浪間，當政府還在宣布，房價下跌6元，民眾早已將國旅跟國外比較，去年出國旅次1894萬創紀錄，觀光逆差破紀錄，或許這就是所謂用腳投票，國人不是沒錢，但寧願出國花。

