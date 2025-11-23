東森深度周報／踏入藝術與心靈對話！朱銘刻畫生命價值

被譽為台灣最具代表性的雕塑家之一，朱銘出身苗栗通霄，從木雕學徒一路走到國際藝術舞台。（圖／東森新聞）





被譽為台灣最具代表性的雕塑家之一，朱銘出身苗栗通霄，從木雕學徒一路走到國際藝術舞台。他的代表作「太極系列」、「人間系列」，不只形體張力十足，更刻劃出對人與生活的深刻觀察。走進新北金山的朱銘美術館，彷彿展開一場與藝術對話、與人心共鳴的旅程。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「這個美術館他花了12年的時間，他的一個創作觀裡面一直都是非常強調，藝術及生活的這樣的一種概念。」

藍天白雲底下照印的綠地，萌生出的是一件件雕刻作品。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「這個單鞭下勢，是比較早期一點的創作，他的動作是比較明確，有某種太極的招式。」

提起朱銘，太極系列雕刻最廣為人知，靜中有動，動中又藏力。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「等到後來他再把這樣的一種動，再做的更極端一點，更抽象一點，變成是兩個人對招，到最後是有點像黏在一起的時候，它就會變成像是我們看到的這種拱門的造型。」

充滿張力的雕刻，來自朱銘對生活的體悟。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「我們拿到的這個材料，去把它形塑成，我們自己要的那個部分的時候，它就會愈來愈去消除掉，它本來的那個特性，但他為了保留質樸的那個部分，所以說他在處理作品的時候，就會在這兩者間做取捨。」

朱銘刻畫的不只是動作，更多的是對「人」的本身。

朱銘的創作中，除了太極系列，有名的還有人間系列，其中的陸海空三軍，一共有300件作品，先前林青霞來探訪，甚至還認養了園區內一尊海軍女軍官。

整隊排排站，看似用同個膜組翻出來的作品，其實有很多細節、巧思，人間系列中的陸海空三軍，每個軍人都是獨立個體。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「朱銘的一個創作特點，你看到有這麼多的軍人在這裡，他是每一個軍人他都是各別去刻畫出來的，所以他每一個人其實都是不一樣的人物造型。」

而像這樣的人物造型，當然也包含了一般市井小民。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「在臉部上的表情，好像沒有特別去刻畫，到後來開始比較是寫意的方式，也就是說他的一個創作，愈來愈注重一種比較是意的，比較是味道的這個感覺，所以他在刻畫上，就是比較是簡練的方式，不會讓他過度的寫實。」

木雕上的線條，不管是切割還是手撕都藏著朱銘豐富的情感。

朱銘美術館展覽部經理陳嘉壬：「他的一個創作觀裡面，一直都是非常強調，他怎麼去跟自己的生活，還有他的一個所見所得，來去做一個完整個融合，也就是藝術即生活，這樣的一種概念，那所以說他的這個創作裡面，就會有非常多的是，根據他自己的經驗。」

128個人物各自有自己的神情、生命力，不管是攤販還是工人或學生，小人物的形象刻劃出對生命的價值肯定。

走進朱銘美術館，彷彿踏入靜謐山林，每一步都是與「人」心靈對話的起點。

