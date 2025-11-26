東森深度周報／車險3大陷阱 保錯不賠！天災、自撞、砸傷自認倒楣

許多車主原以為有保險就能理賠，卻發現天災並不在保障範圍內。（圖／東森新聞）





秋颱鳳凰挾帶豪雨重創蘇澳，造成大批車輛泡水，許多車主原以為有保險就能理賠，卻發現天災並不在保障範圍內。業界指出，車體險內容複雜，若投保錯誤，恐讓荷包大失血。

颱風來襲時，車輛遭淹水，輕則維修數十萬元，重則直接報銷。部分車主以為購買車體險就能全額理賠，但車體險是否包含颱風與洪水保障才是關鍵，若未加保天災項目，相關損失將無從申請理賠。

一般車主常見的強制險與第三責任險，保障對象主要是第三方的損失，並不包含自己車輛的財物損害。車體險種類繁多，若沒有選擇正確的險別，遇上事故只能自行承擔。

民眾莊秉翰幾個月前行經高速公路時，撞上施工交通錐，市價240萬元的愛車毀損嚴重，維修金額高達十萬元。他心痛表示，原先投保乙式車體險，卻為了節省保費改成丙式，導致自撞事故完全無法理賠，只能自行吸收費用。

車體險依保障程度，分為甲式、乙式與丙式。甲式保障項目最完整；乙式不包含不明原因破壞；丙式僅限車碰車事故。若為落石、路樹壓損、颱風淹水等情況，不論投保哪一式，都需額外加保天災相關險種才能理賠。

專家指出，五年內的新車可視預算選擇甲式或乙式；五年以上的車輛因折舊較高，可考慮改為丙式，以降低保費負擔。根據保發中心統計，全台約七百多萬輛小客車中，僅兩成投保車體險，相當於五台車僅一台擁有自身事故保障，顯示車主對財產風險的認知仍顯不足。

學者提醒，保險的存在是為了預防萬一，但許多民眾常心存僥倖，認為事故不會發生在自己身上。若忽略風險，真的碰上意外時將付出高昂代價。專家也建議車主在投保前應詳細了解險別內容，避免陷入「以為有保險卻無法理賠」的窘境。

