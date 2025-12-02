東森深度周報／退散！不要碎碎念 揭秘說教男「內心世界」

球場上路人指導職業女球手、健身房裡陌生男子糾正女教練、甚至日常聊天也會突然開始科普上課。（圖／東森新聞）





最近網路上常討論一種男性類型「說教男」。球場上路人指導職業女球手、健身房裡陌生男子糾正女教練、甚至日常聊天也會突然開始科普上課，這些行為都被歸類為「說教」。他們可能沒有惡意，只是想分享知識，卻常讓人覺得被冒犯。

健身教練Sherry擁有多張證照、學生近30人，專業不輸男性教練，但仍遇過讓人哭笑不得的狀況。她說，有些人會靠近指導動作，語氣還帶著專業優越感；雖然不確定對方是好心還是多事，但這類行為和網路討論的「說教男」很貼近。

兩性專家欣西亞也分享，曾在游泳池遇過中年大叔糾正她的泳姿，「內心真的不太舒服」。「說教男」的英文Mass planning，指的是男性以居高臨下的姿態對他人講大道理，特別容易發生在對女性的互動中。有時明明對方早就知道，你還講；有時對方根本不想聽，你也硬講。《EBC東森新聞》街頭調查也發現，許多人都有被說教的經驗。

女大生說，吵架時對方先講道理、不先安撫情緒，讓人更生氣；也有人遇過理工科男生批評法律系專業，直言「你這樣不對」。甚至連穿搭都可能被「指教」。更多受訪者則是無奈表示，說教男會把自己的想法強加給別人，「他會覺得一定要給你意見」「長輩也常這樣，要給面子」。

常見說教起手式包括「你聽我說」、「我告訴你」、「我給你一個意見參考」，或是直接否定「你這個邏輯有問題，我教你更好的」。有些人甚至把說教當成搭訕方式。英國職業女高爾夫球選手鮑爾練球時，被陌生男子強行指導，對方用力調姿勢，她只能在心裡翻白眼：「我是職業的耶。」

兩性專家指出，男性在文化中常被期待成為「解決問題的人」，因此容易不自覺站在上對下的位置。世新大學社心系退休教授提醒，現代男性更需要保持自我覺察。其實說教男不是壞人，但好心有時會變壞事。專家建議，提供意見前先問一句「需要幫忙嗎？」；聊天時多留意對方情緒，也許比所有說教都更有效。

