東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名

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熱呼呼的鮪魚飯糰好大一顆，滿滿的飽足感，但裡面有米飯、醃蘿蔔，還有靈魂配料炸油條。（圖／東森新聞）





一日之計在於晨，早餐很重要，但大多數人的早餐，不管是中式還是西式，都是滿滿的健康負擔，長期下來，也是導致慢性病纏身的主因，早餐該怎麼吃，營養學博士告訴你。

北車商圈一大早飯糰店已經大排長龍，看板上各式口味都是銅板價，熱呼呼的鮪魚飯糰好大一顆，滿滿的飽足感，但裡面有米飯、醃蘿蔔，還有靈魂配料炸油條，這樣吃健康嗎？整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，油條雖然口感酥脆，也常出現在日常配餐中，但油炸過程會產生較高自由基，可能對腸道造成較大傷害。

早餐暗藏健康危機 飯糰、蛋餅也踩雷

早餐怎麼吃？蛋餅、三明治、鐵板麵搭配豆漿、奶茶或咖啡，常見的排列組合變來變去，你以為吃下去的是一天的活力來源，但其實是滿滿的高糖、高油脂，而且越吃越想睡。

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臺大營養學博士吳映蓉指出，當血糖上升後，胰島素會迅速分泌，將血糖降下來。如果血糖變化過快，就會出現忽高忽低的情況，如同搭乘雲霄飛車一般。這種劇烈波動其實並不理想。

癌症基金會點名 三大NG早餐組合曝光

台灣癌症基金會調查，國人常買的早餐有三大NG組合，菠蘿麵包加豆漿，培根蛋餅配奶茶，以及熱量大魔王飯糰加杏仁飲，全符合地雷早餐要素，又缺乏蛋白質和膳食纖維，若再搭配含糖飲料，或是添加奶精的茶飲，高糖加上反式脂肪，恐增加心血管疾病風險。

台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，多數人在選擇早餐時，首要考量通常是方便取得、拿了就能吃，其次則是價格是否符合預算，以及餐點是否美味。大腸癌友毛賢婷因為癌症，大腸全部切除，得裝腸造口，她罹癌時才31歲，痊癒後仍有嚴重後遺症。大腸癌病友毛賢婷說，治療期間常常吃不下東西，甚至只能把食物放進嘴裡咀嚼後再吐掉，只為了感受食物的味道。

毛賢婷沒有家族病史，大學讀食品科學，平時注重營養均衡，但她揭露，外食族想吃得健康，真的不容易。大腸癌病友毛賢婷表示，其實很難完全避免這類飲食組合，即使知道香腸不適合搭配養樂多一起食用，但許多便當餐點經常會附上一瓶養樂多，主菜又剛好有香腸，讓人不知不覺就吃下肚。

加工肉品藏風險 醫示警恐增大腸癌機率

常見的早餐當中，香腸、培根、火腿或漢堡肉含有一項合法防腐劑亞硝酸鹽，只要高溫煎烤，吃進胃部就會產生亞硝胺，亞硝胺會損害DNA，造成基因突變，恐增加大腸癌發生風險。國泰醫院消化內科醫師陳柏諺指出，大腸癌多半是長期慢性演進的過程，許多病例都是由息肉逐漸發展而成。由於初期症狀通常不明顯，不少患者等到身體出現異狀才就醫檢查，結果確診時，大腸癌往往已進展到第三期甚至第四期。

五成民眾對早餐的基本要求是快速方便，還有輕鬆的銅板價，只有兩成會注重營養均衡。早餐該怎麼吃？營養學博士告訴你。台大營養學博士吳映蓉表示，均衡飲食應涵蓋六大類食物，包括蛋白質、蔬菜、澱粉與主食、水果、堅果，以及乳製品。

營養師教正確順序 先菜後飯穩定血糖

花椰菜、毛豆、炒蛋、玉米，營養師吳映蓉早餐天天自己做，除了避免加工食品，她還提醒大家，吃早餐的聰明順序是，先吃蛋白質和蔬菜，刺激胰島素分泌，然後再吃澱粉類食物，避免血糖急速升高。

台安醫院新陳代謝科醫師林毅欣指出，澱粉本身並不是不好的食物，慢性病患者甚至糖尿病患者也需要適量攝取澱粉。真正需要留意的是過度加工的精緻澱粉與精緻食品，這類食物較容易對身體造成負擔，因此建議以原型食物為優先選擇。

早餐是一天活力的來源，少吃加工食物，多吃原型蔬果，補充膳食纖維以及優質蛋白質，別把滿滿的健康負擔吃進身體裡。

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