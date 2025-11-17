東森深度周報／都更太難 北市這老公寓裝電梯 房價漲3成

台北有公寓裝電梯升格華廈，房價也因此漲3成。（圖／東森新聞）





講到買房，不少人想等都更，但等不到，先裝個電梯也好。台北就有公寓裝電梯升格華廈，房價也因此漲3成。

您在買房、租房的時候會把電梯納入考量嗎？根據統計，全台灣有54萬的老人住在沒有電梯的公寓裡，上下樓不方便成為出入問題。要解決老房子的囚老困境，多數人期待能夠都更改建，但往往緩不濟急、困難重重，於是加裝電梯就成為解方。像是台北市的信義富台公寓社區，裝電梯後升格華廈，除了不用繼續爬樓梯，房價漲幅也高達3成。

廣告 廣告

好處多多，但全台灣加裝電梯的公寓比例不高。雖然政府補助總工程費45%，但要加裝電梯前必須有過半所有權人同意，參加的住戶也要自己負擔30萬元左右，不見每一戶都能負擔。公寓加裝電梯，有推力也有阻力。公寓住戶陳淑嬌：「方便很多，現在就可以出門，她早上都去做運動。」

93歲的婆婆雖然行動不便，陳淑嬌和看護還是每天陪她下樓，到公園散心曬太陽。這在幾年前根本是想都不敢想的事。公寓住戶陳淑嬌：「爸媽都不敢來，來都爬不上去。」

將近40年的老公寓4樓，陳淑嬌從3字頭的年輕媽媽住到變成7字頭的阿嬤，沒有電梯的苦她最清楚。公寓住戶陳淑嬌：「超辛苦的，他那個行李都30公斤的。」

在越南工作的小兒子一年回台探親4次，3個大行李箱、一台娃娃車，垂直移動就是大工程。但公公生前經常急診，得靠孫子背下樓，更讓她一輩子忘不了。公寓住戶陳淑嬌：「80幾歲了，他可以走但會喘，所以他都沒有出門，有時候想要出門就趴在陽台看，看人家走來走去。」

根據內政部統計，全台灣有54萬的老人住在沒有電梯的公寓裡，很多銀髮族上下樓難如登玉山，公寓也就成為都市裡的另類牢籠。台灣長照協會理事李莉：「長期這樣下來的話，當然長輩在身心的部分也會受到影響，有孤寂感、有孤獨感，久而久之心理的問題就會出現，就失能的問題會越來越嚴重了。」

房價高漲換房不易，要解決老公寓的囚老困境，加裝電梯是解方之一。中央和地方政府紛紛推出方案，補助最少有總工程費的45%，特殊條件下雙北市甚至可超過60%。但成功增建電梯的例子比例很低。專家分析，現在增建電梯動輒600至700萬元，扣除補助之後還是有300萬以上的費用需要均分。另外對緩不濟急的都更有不切實際的期待，加上土地空間不足，都讓公寓住戶的電梯夢困難重重。

內政部建築技術規則審議委員廖慧燕：「除了很少數的樓梯不是直接臨著道路，那它就有空間去做電梯；如果要在這個法定空地上去做電梯的話，等於就會擋到一樓的客廳，所以這個確實有時候是很難。」

公寓管委會主委陳連壽：「最早就是這樣子，這邊1樓不能圍起來私用。」

位在台北捷運藍線精華路段永春站附近，信義富台社區是公寓變華廈少數成功案例之一。樓梯間外面剛好有共有空地之外，還有兩個雞婆的靈魂人物也很關鍵。社區管委會主委陳連壽是超過30年的老住戶，爬樓梯40年，膝蓋軟骨都已經磨損，不太可能再這樣下去。老鄰居陳淑嬌找上他一起推動電梯夢，兩個人找住戶一一說服、溝通甚至拜託，耗時兩年取得土地所有權人同意書，先從自己住的那棟開始動工。

公寓管委會主委陳連壽：「如果要說發起人，要算她，因為是她發起的。」

完工後鄰居看到好處，139戶到現在一共有100戶參加，整個社區13個樓梯間已經裝了12隻電梯，加上增建的部分，可以做陽台補登，房價直追附近的華廈。大家房屋企研室公關主任賴志昶：「大概會有一到兩成以上的漲勢。有電梯的公寓這樣的產品，本身還是有一些優勢，比如說室內空間比較充足。」

公寓管委會主委陳連壽：「你說房價有漲嗎？這是一定的。漲多少要看成交才會準，我聽說漲30。」

對住戶而言，將近40年的老房子環境熟悉、有生活記憶，加上鄰居感情融洽，有錢買不到。房價上漲其實只是紙上富貴，能夠滿足基本需求，就算人宅雙老，生活可以一樣好。如何凝聚共識、搭上政府的補助方案，信義富台的例子值得借鏡。

更多東森新聞報導

威京旗下百億都更案「鳴森苑」大火 中工：財損有限

獨家／山岳爭議+1 汐止「都更戶」所有權被過戶 挨告要搬家

獨家／山岳爭議連爆！董事長傳「捲款逃國外」公司卻撇清

