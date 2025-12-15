東森深度周報／都更爛尾建商停擺 揭3大地雷 引爆爭議

大都更時代提倡舊換新，卻看到建案蓋到一半變成爛尾樓的案例層出不窮。（圖／東森新聞）





大都更時代提倡舊換新，卻看到建案蓋到一半變成爛尾樓的案例層出不窮，建商爆雷、產權轉走、居民隨時可能無家可歸。本該讓生活翻新的都更美夢，為何一步步變成噩夢？《EBC東森新聞》帶您揭開真相。

滿目瘡痍爛尾樓一個又一個，大都更時代「舊換新」美夢不成，你的建商也跑了嗎。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「（建商）發現大事不妙的時候呢，他就跑了哎，這就是我們現在都更，為什麽大家覺得說怎麽那麽亂，就是在缺乏監督力之下呢，更容易發生的事情。」

高齡82歲的廖學良，5年前滿懷都更夢，因為山岳建設答應，29坪土地能換到40坪房子合約，把都更描繪的天花亂墜，沒想到進行到一半山岳建設卻人間蒸發，而自己的產權早已被轉出，打拼一輩子家沒了。

受害住戶廖學良：「現在都已經轉到力麒的名下了，3月的都已經落跑了，很震驚他空殼子公司好多了，我敢這麼講啦。」

都說好要都更，卻留下晴天霹靂的50多戶居民，廖伯伯走訪鄰居去各家敲門，卻只剩他一人苦苦掙扎，都更失敗，親手蓋的60年老屋拱手讓人，未來廖伯伯恐怕無家可歸，他痛批這根本是「假都更真詐騙」。

受害住戶廖學良：「你來賺錢我們讓你賺錢，大家我們搞分到新房子，把這個環境都搞好，坑著這個平民百姓，這樣子坑法。」

廖伯伯遭遇並非個案，而是許多地主戶縮影，從危老數據來看2017-2025年間台北市核准破千件，卻因為延遲動工高達14%失效，代表有超過上百個建案，建商蓋到一半直接停擺，《EBC東森新聞》團隊就曾實地踏查，北市兩處危老工地，擱置成了爛尾。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「在都更的過程里面，有非常多風險事項會發生，其實都是需要有實力的建商才有辦法擺得平，那沒實力的建商呢，他根本就吃不住這個這個問題。」

都更不僅整合過程漫長，風險包括資金斷鏈營建成本高漲等，做到一半發現不划算或賠不起，中小建商便轉身出場，幾乎所有的爛尾樓，形成模式都一樣。

房市趨勢專家李同榮：「他（建商）拿你的房子去信托去抵押，然後最後呢，債權留給你，他拍拍屁股走路了啊，這個這個是最嚴重的，有人不能解決的，你就在那邊擺爛。」

虎頭蛇尾的都更案比比皆是，最弱勢的還是地主戶，因為私辦都更屬於「民事契約」，條文複雜還可任意調整，一旦地主戶所託非人，出事了根本求助無門。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「他不但沒有一個公開透明的管道，可以知道呢，這個施行者（建商）他真正實力在哪裡，而且他很很容易被唬住。」

房市趨勢專家李同榮：「基本上這個東西公權力要出來，而且要而且要放在防災優先，這個對整個都更危老才是真正有意義的。」

政府高喊都更口號，要改變要宜居卻放任建商爛尾，公權力不彰沒有監督把關，讓民眾的成家之夢，最後碎了滿地。

