東森深度周報／開源又刮到小資族 二代健保改革惹怨氣
衛福部長石崇良在11月初提出二代健保改革方向，卻引發民怨，才發布7個小時就緊急喊卡。因為這次的改革，擴大了補充保費的徵收對象，如果有領利息、薪資獎金和房租收入，都會受到影響。因此被批評是打錯對象，根本是打到上班族和存股族，而不是高資產族群。許多民眾抱怨，薪水早就扣健保費，如今連存股領到股息，都還要再繳一次補充保費，一點都不公平。
衛福部長石崇良：「謝謝我們很多高股息、股利者，在這次修正之後，他們會貢獻很多，很謝謝大家。」
錢還沒收先說謝謝，衛福部長石崇良6日拋出震撼彈，將推出二代健保三大改革，點名存股族要多繳費了。民眾：「買零股的說實在，我們只是拿一個來做生活上的補貼，這種還要再多收第二次保費，我覺得可以先不用。」
民眾：「人家買賣股票也是辛苦錢，虧了怎麼辦。」
消息一出，民怨炸鍋，各方炮火連連。相隔不到24小時，行政院直接喊卡，石崇良只能改口：別罵了，還沒確定。衛福部長石崇良：「在細節的部分，當然需要由我們幕僚人員做更詳細的規劃。」
改革健保，人人在喊，終於他做了卻慘遭炮轟。石崇良端出的方案，其中股息、利息、租金所得，從原本單筆超過兩萬元徵收2.11%補充保費，改為年度結算，只要一年超過兩萬元就徵收，被視為改革喊卡的主因。存股族白先生：「2萬元要扣二代健保，這對一般存股族來講，他只要手上有個十來張，一年就會被扣到了。」
舉例來說，持有10張0056，2025年領4次股息，最多一次領10700元，照現行制度不用收補充保費；但若年度結算，共領38720元，就要多繳約816元保費。財經作家郭莉芳：「在股價價差上我已經套牢，有虧損所以不想賣，我就等著領股息。結果未來這個股息還要合併計算，全年超過兩萬塊，所以我覺得這是多數人很氣憤的原因。」
台北商業大學財稅系教授韓幸紋：「當你政策出來，你只是針對某些人，有利息、薪資、股利的人數其實特別多，所以這些人就會覺得被針對，為什麼只針對我，而不是其他人。」
訪問到當年參與二代健保設計的台北商業大學財稅系教授韓幸紋，她指出，目前保費制度欠缺公平性，依量能負擔原則，賺多少繳多少。上班族月薪五萬要繳對應保費，但定存利息五萬只要拆單就不用繳，因此需要改革。但這一刀把大戶小資一起砍，才引發反彈。台北商業大學財稅系教授韓幸紋：「特別是他這次設計的下限壓得太低。之前在做計畫時，我就有說下限是不是要往上拉一點，比如拉到10萬。」
對小資族來說，定存與投資賺取零用錢還要再被抽頭，更讓他們不平衡的是，明明有很多人都不用繳。醫改會執行長林雅惠：「像是年度結算或門檻下修等修改方法，其實只能擋下一部分避稅手法，但還有很大一塊完全沒辦法掌握。」
這次方案爭議核心，是挑老實人下手，但地下經濟、不報稅房東、海外資本利得等難查的都沒動，反而是資料越透明的人繳越多。醫改會執行長林雅惠：「如果放任灰色地帶存在，即便制度調整，社會信任也會被侵蝕。」
台北商業大學財稅系教授韓幸紋：「健保財務漏洞很多，有一些人特別愛逛醫院，一年365天就醫紀錄可能超過100次，衛福部都有紀錄；或者一些政策優惠，他不用繳健保費卻可以享有健保資源，這些是不是也要規範。」
專家建議，真正的改革應該是全面檢討，跨部會合作整合財稅資源，不只是柿子挑軟的吃。如果制度哪裡好收就往哪收，那誰還願意當老實人呢。
