東森深度周報／隱形燙傷風險大！ 暖暖小物可致皮膚病變

天氣冷暖身小物成必備，但您知道嗎？暖暖包、電熱毯若使用不當，不僅會造成水泡、紅腫等低溫燙傷，還可能演變成皮膚慢性病變，千萬要小心！

天氣寒冷，暖手小物不可少，但要小心保暖不成，反而造成嚴重熱傷害，就有一名女子把暖暖包放在乳房9個小時，只感覺溫溫的，沒想到時間久了，不僅紅腫、破皮還起水泡，被診斷是淺二級燙傷。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「這種情況下，最容易讓民眾造成所謂的我們的溫水煮青蛙的情況，就會慢慢的造成燙傷，你可能只覺得熱，等你真的覺得到痛的時候，這時候都已經到了二度燙傷。」

被暖暖包燙傷的苦主還有她，掀開裙擺露出結痂傷口，一個多月前，生病的韋佳婷為了保暖雙腿，把暖暖包塞進襪子裡就陷入昏睡，結果一醒來雙腳刺痛，因為出現大大水泡。暖暖包燙傷民眾韋佳婷：「我其實知道暖暖包會燙傷，只是我很震驚是沒有想到那麽大顆。」

佳婷沒想到剛開始不太熱的暖暖包，竟然會造成嚴重燙傷，甚至貼人工皮都沒有效，雖然現在傷口癒合中，但是恐怕會留下永久疤痕。暖暖包燙傷民眾韋佳婷：「弄破就真的很麻煩呀，就破也破的很奇怪，是他的傷口那麽大，他可能才流一半的組織液，而另外一半又沒有流出來，所以就在處理上面我覺得很麻煩。」

暖暖包發熱原理，就是裡頭鐵粉和空氣、水氣接觸，氧化後釋放熱能，一旦接觸皮膚，熱能累積穿透表皮層損害真皮，就可能讓皮膚蛋白質變性，進而燙傷。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「當我們的溫度可能在44到45度，你可能會需要4到6個小時，你才會造成燙傷，可是當他只要上升到46到47度的時候，你可能就變成兩、三個小時就會造成燙傷，那一直到接近50度的時候，你可能不到半個小時你就會造成燙傷。」

不過很多民眾以為，暖暖包、電熱毯用完，沒有燙傷傷口就沒事，但如果太常使用在同一個部位，很可能早就造成皮膚的慢性熱傷害。

即便沒有立即傷害，但長期慢性固定接觸低熱源，都會讓皮膚慢性血管擴張發炎，這些低溫燙傷的現象中，看起來像疹子的火逼性紅斑，最容易被忽視。

北醫皮膚科醫師林明秀：「他最典型的皮膚表現，就是網狀斑駁，剛開始呈現紅色，然後之後會產生一個咖啡色的、黑色的一個斑駁的斑紋，這就是長期反覆暴露於這種低於燙傷的一個熱源所造成的一個皮膚發炎。」

不只使用暖暖包，太靠近暖爐睡在電熱毯上，甚至常常熱敷蒸氣眼罩，尤其年長者、慢性病患者、血液循環不良都要特別當心，因為火逼性紅斑輕則皮膚萎縮，重則導致癌症。

北醫皮膚科醫師林明秀：「長期如果沒有控制的一個火逼性的紅斑的話，它就等於是一個有可能是對我們的皮膚、細胞會造成一個熱傷害，那有可能會讓我們產生一些癌前病變，例如像是波紋氏癥或者是鱗狀細胞癌。」

醫師提醒，使用暖身小物把握3大原則，避免長時間直接接觸，選擇血液循環良好區域，若不幸低溫燙傷，跟一般燙傷一樣，先移除熱源、沖冷水降溫，別讓暖身神器成為皮膚隱形殺手。

