東森深度周報／高薪仍難救缺工？ 企業搶才戰升級 Z世代不買單？
明明開出高薪，卻還是請不到人！從餐飲、製造到零售業，缺工成了各行各業的共同難題。業者祭出高薪、優渥福利，曾經還有麵線店開出5到7萬的月薪徵舀麵線的店員，卻還是徵不到人，甚至難擋員工轉身離開。為什麼高薪不再是唯一誘因？背後其實反映出勞動市場的世代轉變。
牛肉麵店外場人員瑜珊：「松露湯要放哪邊，這邊嗎，要小心燙喔。」
已經過了用餐時間，客人還是陸續上門，瑜珊送完餐還得調飲料，清理桌面再幫客人點餐，一刻不得閒。
牛肉麵店外場人員瑜珊：「比較特別的話，蠻推薦你們吃，炙燒的羽下牛排，它的肉的話，跟麵是另外分開的，然後牛排會經過炙燒，另外去做炙烤。」
在這裡工作三年多，29歲的瑜珊早就熟悉每道流程，畢業後就投入餐飲業，從小店一路歷練進到大品牌，她說比起薪水，更看重公司制度。
牛肉麵店外場人員瑜珊：「主要的話我看重的，就是完善的體系，連鎖的規模，這是我比較看重的，就是基本的員工，該有的薪資啊福利，我覺得這也是我蠻重視的，那接下來的話，其實我才會參考說，有沒有其他額外的，對員工的福利等等之類。」
看似再平凡不過的外場日常，卻是近年餐飲業越來越難得一見的年輕身影，求才市場競爭激烈，瑜珊所處的連鎖餐飲集團，這幾年也積極調薪、優化制度，希望能吸引更多年輕人加入，內外場人員薪資4萬2，晚班可達4萬8，儲備幹部平均薪資上看5萬3，區域主管年薪更是突破百萬，打破以往外界對餐飲業低薪難做的刻板印象。
築間餐飲集團公關長高林禎：「一年會有四次的，晉升面試的機會，過去傳統可能一年，只有一次的調薪，投入比較高的，一個薪資跟福利，去犒賞員工，讓他們在工作上，得到成就感之外，那也希望透過，這樣子的方式，去提升他們原本的，現有的一個物質的生活。」
高薪搶才加薪留才，缺工推升餐飲業薪資戰火，王品、饗賓集團相繼喊出店長、主廚年薪突破200萬，鼎泰豐外場服務人員起薪直接拉升到5.25萬元，但問題是，缺工不只發生在餐飲業，幾乎是台灣產業普遍現象。調查發現，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多，其次是批發及零售業4.7萬個，住宿及餐飲業有2.5萬個，位居第三，平均招募要花3個半月，人力供不應求，成為全台產業的共同焦慮。
台大國發所兼任副教授辛炳隆：「譬如說，我們好幾年前就看到，有那種鋼鐵鑄造的，他們找不到基層勞工，也跟我們講說，他已經一個月，願意花10萬塊找不到人，現在很多廠商會抱怨說，已經給那麼高的薪水了，為什麼還是找不到人，那你可能要去看的是，你給那麼高的薪水，是不是你的勞動條件非常的，相對其他工作來講，是非常差的。」
即使放大了薪資福利，不少企業仍感嘆錢給得夠，人也不一定會來，薪資固然重要，但上班族早就不只看錢。根據調查，Z世代挑工作，最在意的前三名為工作氣氛、主管管理風格，與學習成長空間，薪資僅排名第四。
1111人力銀行發言人曾仲葳：「當然錢很重要，但錢不是唯一重要，還會把其他的，優劣都考量進來，才會是上班族最後的選擇，所以他們今天，不會願意為了工作，而犧牲自己的生活，反而是他會選擇，工作跟生活之間，可以達到一個平衡的工作，對他來說，才是比較重要的。」
越來越多人看重時間、彈性，能不能遠距外派、公司有沒有培訓，或晉升制度也會納入考量。
1111人力銀行發言人曾仲葳：「對於員工來講，我在你的企業裡面，我在你公司裡面，我可以看得到我，未來職涯發展的，可能性跟前景，那對於他留下來，可能就會是一個，比較大的誘因。」
台大國發所兼任副教授辛炳隆：「年輕世代慢慢上來，所以有些公司，你確實在招募的時候，你確實不得不去，針對你這些求職者的期待，你去調整你的薪酬結構，調整你的工作時間。」
當缺工成為常態，企業喊出高薪徵才，不再是萬靈丹，要破解人才荒，恐怕要先理解，新世代要的是什麼。
