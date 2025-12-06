東森深度周報／黃金、房子猛猛買 外配、移工打趴躺平族

在台灣「外籍勞工」正悄悄改變經濟版圖。（圖／東森新聞）





在台灣「外籍勞工」正悄悄改變經濟版圖。過去都以為移工、外配，把錢寄回家鄉買房，但事實上，他們的消費力不止於此，甚至超乎想像。人手 iPhone、名牌不稀奇，還瘋買黃金，在中壢形成「銀樓一條街」；房市一片低迷時，新竹湖口的新住民房仲，業績能做到月入百萬。年輕人喊躺平的低薪時代，他們靠的是「拚」。願做台灣人不做的工作、拜託加班，被形容是「要錢不要命」。

中壢火車站商圈，銀樓一家一家開，整條街金光閃閃。

金瑞麟銀樓職員阮金緣：「5號、10號都會買，金瑞麟銀樓職員阮金緣，快領薪水了，現在下單，然後5號他們有薪水了，可以去取貨了。」

金價都破16000了，三年漲兩倍買氣不減，銀樓銷售幾乎是新住民，因為主力消費群，不是富豪、不是貴婦，是跟一般大眾一樣吃著便當，做著藍領工作外籍大軍。

金瑞麟銀樓職員張仙麟：「 其實他們也自戴，另外一方面是投資，所以他們大部分收入來源之後，喜歡買金飾。」

金瑞麟銀樓職員阮金緣：「現在我們很好賣，是像手環，很多人喜歡戴手環的，這七萬多、這個才四萬多吧。」

中越雙聲道，賣金子，自己也戴得滿手都是，她是銀樓銷售阮金緣，名字沒改過，天生就跟這行有緣。

金瑞麟銀樓職員阮金緣：「對啊，都戴在身上，回到家裡洗澡也沒有脫下來，不怕遇到壞人，不會啦，還好，台灣有那麼多壞人嗎。」

她透露移工、外配、新住民，不管賺多賺少都很愛買，特別是越南同鄉，不只是覺得好看，更因為他們偏愛能保值的產品，譬如黃金、譬如房子。

金瑞麟銀樓職員阮金緣：「她(客人)每個月固定，給我一錢一錢存的(買的)，存了兩三年後，現在黃金漲了很高，她賣好幾百萬，現在買房子，投資買房子」

房市低迷，但在新竹湖口工業區，外籍房仲越來越多，賣的對象同樣是新住民，她們嫁來十年、二十年 存夠錢，跌破你我的眼鏡，紛紛買房。

房仲範慶璃：「以今年來講，我賣了只有兩家是台灣人，其他全部是我們同鄉，他們很有錢，真的假的，怎麼有錢法，就很拚很認真，越南有土地就賣掉，來這邊買房子。」

房仲業者盧廷洲：「越南人跟台灣人，就是傳統華人一樣，就是有土斯有財，他們覺得一定要有1個家跟們一樣啦，所以他們基本上買房子的慾望，非常的強烈」

房仲範慶璃：「這個是我工作的地方，這個案子是我前幾天去接回來的。」

來自越南的範慶璃，她還是店內去年的銷售冠軍，今年老闆給她的目標 600萬，不是銷售額是年收入，可別覺得這是搭上房產順風車，以前為了存錢，她勞力活做得更勤。

房仲範慶璃：「 也是在工廠待過，然後做越南跟台灣跑來跑去，反正沒錢一定要拚。」

房產業者盧廷洲：「他們可以1天做三份工作，五份工作都沒有關係，只要賺到錢就好，所以他們的錢，基本上存的很快，他比台灣人還可以吃苦，他可以說是要錢不要命。」

工廠員工薪資翻出來，一個九萬、一個十一萬，從移工到新住民，學歷在台不適用，更沒有語言優勢，能在台灣猛猛買黃金、買房，一個最關鍵的原因是他們肯做，台灣人不願意做的工作。

豪達紙器業務經理小相：「他們也很積極，因為他們知道，如果我會走車，我就慢慢二手當成師傅，老闆有說我當師傅，就是給你師傅的薪水。」

人力仲介老闆小相：「沒加班的（工廠）就是十個人外籍勞工願意來，但是如果有加班的，是三十個人大家要搶這個工作。」

全台製造業移工人數53萬 ，長照社福移工人數25萬，更別說60萬新住民人口，他們的就業比例高達74%，每4個人、有3個在工作，他們穿梭在餐飲業，甚至是清潔家事，支撐著台灣各個產業的人力缺口。

豪達紙器業務經理：「他給我感覺是滿珍惜有這份工作，就如同我剛才有講，只要表現好我是很願意給他們獎金的，那他們會願意，多付出一點。」

在低薪高工時的台灣，勞動環境當然需要反思，但看看這一群離鄉背井，來到台灣的移工、外配，把握時間珍惜機會，當年輕人口口聲聲想要躺平，他們已經用不同的方式，創造自己的一片天。

