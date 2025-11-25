東森深度周報／13歲以上可自己領 普發一萬掀家庭革命

政府普發一萬元原本是好消息，卻在不少家庭裡掀起親子衝突。（圖／東森新聞）





這波普發一萬元，也掀起許多家庭抗戰，孩子覺得這是自己的錢；家長則擔心亂花，希望能補貼家用。專家認為，可以趁這個機會，讓這一萬元成為親子理財的第一堂課。

政府普發一萬元原本是好消息，卻在不少家庭裡掀起親子衝突。因為只要滿十三歲，孩子就能自己領取，有家長想把孩子那份貼補家用，卻遭到拒絕引發爭執，甚至在ATM前大吵，因而上網抱怨，怎麼養了個白眼狼。

看似一萬元，卻讓親子之間的金錢觀差異全面浮上檯面。孩子認為這是自己的錢、自己的權利；家長則擔心亂花，甚至希望能補貼家用。長期缺乏金錢協商，也讓雙方都覺得不被理解。專家認為，可以趁這個機會，讓這一萬元成為親子理財的第一堂課。

普發一萬怎麼用？有學生說要買筆電，也有人說要上繳給爸媽、存起來以後畢旅要用，還有人想拿去買相機、買寶可夢卡牌，但不知道能不能說？普發現金一萬，13歲以上就能自己領。

同學們想實現許多小心願，但意外的零用錢能不能真正進到同學們的口袋，不同家庭不同命，有學生說，爸媽不干涉，就是給自己決定怎麼用，也有人說會上繳，還有人驕傲的說自己的存款比這一萬還多，但也有人說，普發一萬已經被爸媽存進戶頭裡了，沒有不甘心，但自己也有想買的東西，爸媽直接決定怎麼用，就覺得自己好像還沒長大、沒有獨立空間。

被迫儲蓄甚至充公，可不是人人都能接受，甚至在網路上抱怨連連。有家長崩潰分享，小孩死都不肯上繳，雙方吵到摔門，抱怨怎麼養了個白眼狼，甚至網傳親子在ATM前扭打，這一萬塊猶如一場家庭理財的壓力測試。

兒童理財專家布萊恩說，如果以青少年的角度來說，這就是他們的錢，家長憑什麼剝奪？家長應該要以「政府給你多少錢，我們來溝通一下怎麼處理」作為溝通開頭才對。

布萊恩將普發現金一萬中的一千交給兒子用作平常花費，剩下分別儲蓄跟用作投資，他認為親子理財之道最重要的一步就是多溝通。布萊恩提到，家長應該跟孩子溝通，表示自己知道這是孩子的錢，但是想要知道孩子怎麼練習用錢，這是很重要的，越早開始跟孩子溝通錢，對父母親來說是比較省事的。他更補充，要存錢才能把錢留住，存到有想買的東西再拿出來。

從普發一萬到過年紅包，不論是用來貼補家用還是幫孩子存起來，專家認為真正衝突點不一定是青少年的用錢需求，而是心情和感受，青少年只是認為，明明是自己的錢，卻無法做決定。

理財作家郭莉芳指出，她認為普遍跟孩子好好講，孩子都會聽，不見得會聽不懂，不要認為孩子還小、不用懂，既然是普發一萬是署名制的，就應該讓孩子知道錢被用在哪裡。

那普發一萬到底給孩子多少才合適，當然每個家庭不一樣，但最好帶著孩子做好預算表，第一步寫下想買的目標，價錢還有要存多久，讓孩子說明想買的理由，考慮清楚再買，最好能一起貨比三家，避免突如其來的一筆錢養成衝動購物的習慣。理財專家郭莉芳說，最重要的是要交給孩子正確的消費觀和價值觀，東西不是貴就是好。

關於更進階的理財，專家推薦投資，尤其近年連證交所都出了國中版投資理財教科書，坊間理財補習班學習營也越來越多。布萊恩直言，孩子在小學端的時候，至少要兩個戶頭是儲蓄跟花費，小三小四之後要有多一點的投資概念。專家吳家揚也表示，如果青少年也不學習，等到大學或畢業之後，你出來工作，已經差十年了，而這十年來是有機會可以複利的。

普發現金引爆的家庭大戰，看似一場為了一萬元的爭吵，但真正決定親子關係的，不是金額而是溝通方式，換個角度看，或許這也是個契機，從此開啟家庭的親子理財課。

