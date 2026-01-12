東森深度週報／危害不輸酒駕！「藥駕」車禍頻傳 制度漏洞成隱憂

像常見的抗組織胺、助眠藥，以及慢性病用藥，都可能造成嗜睡、注意力分散，以致釀成車禍。（圖／東森新聞）





有別於酒駕、毒駕，藥物駕駛造成的重大車禍，也越來越多。像常見的抗組織胺、助眠藥，以及慢性病用藥，都可能造成嗜睡、注意力分散，以致釀成車禍，但是目前無法可管。

小貨車完全沒有減速，就這樣開到對向車道，高速撞擊電線桿，駕駛當場失去心跳，不治身亡。

新聞資料畫面（2025/3/25）：「經了解，駕駛疑似是服用了感冒藥物，造成精神不濟，間接導致意外發生。」

新聞資料畫面（2020/10/1）：「兩名女子騎車雙載，後方一輛銀色轎車，突然高速竄出追撞機車，導致後座高姓女乘客，當場彈飛死亡。」

被害人家屬（2020/10/1）：「肇事者沒有說什麼，他就吃了安眠藥，昏昏沉沉地，他也不知道。」

這些意外並非單一個案，全台每年約有300人死於藥物駕駛交通事故，包括治療感冒和過敏，都會用到的抗組織胺，以及肌肉鬆弛劑還有助眠藥。這些藥品會導致嗜睡、頭暈、手腳無力，堪稱馬路殺手。

藥師沈采穎：「他可能睡不著，3、4點才去睡覺，吃了鎮定安眠藥，結果他還是要早上要上班，他可能8點還是出門，那造成這個精神不濟，然後出了車禍。」

藥師強調，使用安眠藥的民眾，服藥後至少需要間隔8個小時，才能駕駛上路，還有一種高風險族群要特別當心。

新聞資料畫面（2025/5/19）：「行車紀錄器畫面拍下，駕駛停等紅燈，小朋友依序過馬路，一輛轎車卻以高速行駛，直接衝撞，一口氣將雙載騎士和過馬路的小朋友通通撞飛，畫面相當驚悚。」

近年高齡駕駛事故頻傳，跟服用慢性病藥物有關，尤其「三高」用藥、洗腎、化療等，都可能導致危險駕駛。長期服藥加上代謝慢，副作用更容易被放大。

藥師沈采穎：「這個的話，它就是可以降血壓，跟治療攝護腺肥大，一定要在晚上（睡前）吃比較好。它不是嗜睡，它會造成一個姿勢性低血壓或眩暈，其實那個也會造成頭暈，你可能專注力沒有辦法集中地開車。」

新聞資料畫面（2025/11/10）：「警車火速到場，這輛黑車開上人行道，撞上號誌燈桿，車頭卡住，但駕駛沒有下車，居然還猛踩油門，前輪不斷空轉摩擦地面，冒出陣陣白煙。」

新北市蘆洲分局副分局長林子翔：「我們警方很少說，可以從一般的這個攔查，或是取締裡面去得知說民眾有吃藥。」

員警vs.肇事駕駛2025/11/10：「你身體不舒服嗎？（沒有），不然你為什麼踩著油門？」

新北市蘆洲分局副分局長林子翔：「沒辦法說第一時間介入，等於說是，都是大概是事後的造成風險以後，我們才能介入說，發現他有吃藥的狀況。」

不同於酒駕和毒駕，能透過酒測、唾液快篩判斷是否違法。公路局在2025年8月發布的「常見用藥安全駕駛指引」，也僅僅是觀念宣導，沒有強制執行力。

交通部公路局監理組組長吳季娟：「除了各個監理單位，加強去做駕駛人的宣導之外，讓駕駛人有這樣的觀念之外，在用藥的這一端，在把這個藥傳遞出去的時候，也把這樣的概念來做一個，透過藥師等等這些，來做一些提醒。」

新北市蘆洲分局副分局長林子翔：「民眾要不要遵守這個，其實很多民眾也只是參考而已，並沒有把這些宣導當成這個座右銘，或是真的是因為吃藥，他就不上路，其實這個強制力也是很有限的。」

目前國內藥袋警語提醒有限，藥師建議，比照國外加強標示，凸顯藥物駕駛風險，更重要的是民眾需建立正確觀念，相關制度也必須在合法用藥與行車安全之間，劃出更清楚的界線。

