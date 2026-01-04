東森深度週報／「台北最強炒牛肉」飄香80年 火焰鍋氣炒出艋舺記憶

台北華西街這個攤位，被網友譽為是「台北最強的炒牛肉」。（圖／東森新聞）





這家被網友譽為是「台北最強的炒牛肉」從1939年開始，用自製沙茶搭配大火快炒，單純味道，擄獲饕客的心。

人來人往台北華西街，這一處攤位，越是到了中午，越是聚攏人潮。

店家vs.顧客：「（內用、外帶？）內用，（來幫我排他後面，幫我往這邊排，幫我寫單子，寫好了嗎？右邊最裡面）。」

內用外帶輪流喊，時間一到，店門口照例上演排隊戲碼，熟客心裡都知道，不早點來，花的可不只十分鐘。

顧客：「它生意非常好，常常客滿，外面都要排隊排很久，經常要排四十分鐘，五十分鐘。」

顧客：「這邊超有名的，剛阿伯有說，你不早點來就吃不到。」

爐台像是被時間點燃的戰場，烈焰從鍋邊竄起，加了沙茶的牛肉下鍋爆香，青菜隨後加入，在鍋中翻滾、跳躍，鏗鏘聲此起彼落，炒出的是萬華人吃了八十年，怎麼都割捨不下的那股熟悉沙茶香。

顧客：「好吃跟不好吃差很多，看客人就知道了，一樣賣炒牛肉的，人家有的生意就不好啊，他生意為什麼會那麼好。」

顧客：「越簡單的東西，就越能展現他的功夫，調味那些都很簡單，但是就是，有個特別的氣味香味，蠻有記憶點的。」

八十年的時間，沒有寫在招牌上，而是藏在每一次翻鍋的力道裡，沒有複雜調味，靠的就是火候、節奏，還有多年累積下來的手感，爐台前，老闆娘潘秋桂氣定神閒游刃有餘，爐火純青的手底功夫，是從婆婆手中，一鍋一鍋接下，這個位置，她一站就是三十年。

第二代老闆娘潘秋桂：「甩鍋你炒久就會炒，就會甩了，只要你不怕火就那個，就會甩鍋啦。」

潘秋桂嘴上說得雲淡風輕，彷彿只要不怕火，什麼都能學會，但這一口鍋，其實不是一兩年就拿得住，年輕時她本來也是上班族，嫁進老店後，為了生活不敢喊苦，日子忙到沒有時間多想，只知道火不能停，鍋鏟不能放。火候不只在快炒，也藏在角落這一鍋慢慢燉的牛雜湯裡，大鍋咕嚕冒泡，本地牛的牛雜，有筋膜牛腸和牛肚，從早上七點半就要開始燉煮，至少四、五個鐘頭，才能把味道煮進去。

第二代老闆娘潘秋桂：「我們有加一點米酒，還有中藥一點點，就清香，都很單純，我們不加一些什麼雞精什麼粉，那個我們都不加。」

牛雜湯一碗一碗舀起來，料多、湯清，湯喝完了還能再續，這份大方，其實來自長年站在攤前，知道客人要的是什麼。

顧客：「可以續湯，外面的很少，但是沒有像他那麼大方。」

做了這麼多年，潘秋桂和先生也曾以為自己已經夠穩定，可以把這套功夫帶到別的地方試試看，只是當手藝離開了熟悉的華西街，故事情節卻不一定照著想像走。

第二代老闆娘潘秋桂：「就是沒有一些主顧客，你要很辛苦地經營，才會做得亂七八糟啦，就是沒有賺錢，也有賠就賠錢這樣，可是還不錯啦，我就想說，我的命有那麼苦嗎？」

六年的時間，賺得不多，卻賠進了體力和心力，只是她選擇不往負面想，因為日子還是得繼續過下去，終於撐到了兒子女兒願意回家站上這個爐台。

第三代老闆郭建亨：「那時候是因為爸爸要退休了，爸爸老了沒辦法做，沒人接，很熱，因為之前在外面工作，廚房也有冷氣，坐辦公室的時候也有冷氣，這邊完全沒有冷氣，因為以前連內用區也沒有冷氣。」

第二代老闆娘潘秋桂：「很高興，很知足了，感謝主，恩典滿滿的，而且又讓孩子回來接，還有一些孩子的同學都很不錯，很優秀來幫他的忙。」

潘秋桂很開心，站了一輩子的爐台，終於後繼有人，爐火沒滅鍋也還熱著，要繼續翻騰著沙茶香，留住艋舺人的味覺記憶。

