東森深度週報／台灣淪詐騙天堂 司法體制遭燦笑嘲諷 輕刑化成隱憂

詐騙45億元的太子集團，涉案的劉姓特助以15萬元交保，露出燦爛笑容，彷彿像在嘲笑我們的司法，拿詐騙集團沒轍。根據《EBC 東森新聞》調查，面對海量的詐騙案，檢警真的是力不從心，因為實在太多了，再加上政府打詐力道薄弱，很多人都在問，我們什麼時候才能擺脫詐騙之島的惡名。

台北地檢署檢察官蔡佳蒨：「如果以低刑度來講，我覺得對詐欺集團，的確是沒有那麼有嚇阻力道。」

她是檢察官蔡佳蒨，辦公室裡幾乎被滿滿卷宗包圍，每個月她要負責將近60件詐騙案，但從偵結起訴到移交法院，最後的刑度通常都很低。

台北地檢署檢察官蔡佳蒨：「我們有做量刑基準，那希望針對譬如說，這個被告他前面，有沒有類似案件已經在偵審中，在起訴的時候我們就做具體求刑，透過具體求刑的方式去跟法院溝通，希望能夠達到把刑度拉高的目的。」

2024年國會通過打詐四法加重刑責，高額詐欺最重，可處12年徒刑3億元罰金，但6年來適用加重詐欺的80萬件判決中，只有0.2％判刑超過3年，主要原因是落網的往往是車手小咖，真正在詐團高層運籌帷幄的大尾，根本抓不到。

台北地檢署檢察官蔡佳蒨：「我們就要證明說，這個被告他明明知道是詐欺集團，然後他還加入去擔任，不管是車手，那這些人他們就會抗辯說，事實上我只是去應徵工作，我的老闆叫我去領錢，我不知道為什麼，我不知道這些錢是詐騙的。」

主觀犯意難以突破，更別提往上追查，最氣人的是，這一些底層詐騙犯，還能因為相關法條，獲判減刑甚至免刑。

立法委員黃珊珊：「我們在法條上面四十七條有一條是說，如果你能夠交回你的犯罪所得，或者是你供出你的上游，你就可以得到減刑，甚至可以免刑，那這一條其實當時是希望說，讓這些共犯能夠自白，然後能夠抓出他們的整個集團，但是到法院去之後，法官的判決就變成是，交出的所謂的犯罪所得，法院竟然認為說是車手領的那三千塊報酬，他就可以得到免刑，但在我們的立法明明一直就是，被害人的損失。」

他山之石可以借鏡，來看看新加坡，2024年詐騙損失大約264億新台幣，台灣則是1332億，相差六倍，新加坡打詐靠嚴刑，最新的修法正式將鞭刑納入刑罰，從車手到詐團幹部，全部鞭刑伺候，台灣呢？

立法委員黃珊珊：「以前的觀念是它是一個很輕的犯罪，可是現在的詐欺犯罪，已經可能讓人家家破人亡，它已經不單單是財產犯罪，這個觀念如果不改變，法院一直認為說，財產犯罪是一個很輕度的犯罪，所以一般當然不會判很重。」

台灣要擺脫「詐騙天堂」惡名，不只是加重刑罰，更需要整合偵查工具補強量能，讓量刑觀念，真正跟上時代的威脅，才能有效終結詐騙猖獗。

