東森深度週報／黃仁勳也難救！ 三大難題夾殺 台灣夜市消失中

AI教父黃仁勳每次回台灣，都會到夜市吃美食小吃，但台灣夜市這幾年的人潮與買氣都大不如前，很多知名夜市接連熄燈。有專家點出各種原因，怎麼回事？一起來看。

輝達執行長黃仁勳：「誰想要吃番茄，喔太讚了！很好吃耶。」

一邊享用美食一邊發出讚嘆，AI教父黃仁勳超愛台灣夜市，甚至還把夜市搬進美國聖荷西舉辦的GTC大會 ，但其實在台灣，喜歡「踅夜市」的人已經越來越少，知名夜市也一家接著一家熄燈。

銘傳大學觀光學系副教授劉士豪：「夜市其實它在過往，本來就有一些它既存的問題，比如說它的動線的規劃，還有它的衛生，還有它的原物料的食安的問題，其實這些是一直存在的。」

留下時代眼淚走入歷史的，包括曾經風光一時的台南大益夜市、新莊思源夜市、台中鹿峰夜市等 ，曾占地2500坪，被封為「北台灣最大」的輔大花園夜市，更早在2018年就黯然落幕。

像這樣拿著超大塊雞排，邊走邊吃邊吃邊逛，想必是很多人來到士林夜市的共同回憶，在平日晚上來到這裡，還是有不少的人潮，到底士林夜市的狀況，是否真的大不如前，生意跟過去有多少的落差，《EBC 東森新聞》來訪問店家一探究竟。

士林夜市攤商：「逛街的人有，可是買氣不強。」

士林夜市攤商：「就是看了會覺得還滿難過的。」

我們跟著在地觀光協會總幹事魏啟倫的腳步，穿梭於夜市街道，多家店舖鐵門緊閉，醒目的招租看板令人不勝唏噓，他透露，過去假日士林夜市一天可湧入10萬人，現在掉到只有2萬出頭，全盛時期多達2700多家攤商，如今只剩不到一半 。

士林夜市觀光協會總幹事魏啟倫：「我覺得士林夜市，現在少了一點年輕的族群，他會來這邊來，所謂的就是有些創意跟特色，他們比較不敢把心血投入在士林夜市，因為講來講去，都是租金成本的問題。」

有專家指出，商品重複性過高沒有新鮮感，還有外送平台興起，物價越來越貴，銅板美食不再，都是夜市逐漸沒落主因 ，如今還會去夜市走走看看，恐怕只為了想追憶逝去的青春。

銘傳大學觀光學系副教授劉士豪：「我們會想要去夜市，然後去消費，那當然另外還有一個可能是懷舊，懷舊這也是一個原因。」

已經超過70年歷史的寧夏夜市，就是保留懷舊情懷，又跟上時代的轉型成功案例。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國：「我們就立了一個規定，就是前後的五攤，它不可以有同樣的業種，所以讓消業者來到這裡說，耳目一新，每一家都有各具的特色。」

寧夏夜市在疫情前，就和外送平台合作，每家攤商都導入電子支付系統，方便民眾消費，不管是觀光客還是在地居民，都十分有感。

法國來台遊客：「首先是體驗這個氣氛，還有吃些沒吃過的食物，我們是從法國來的，這裡有很多法國沒有的食物，這對我來說是個嘗鮮的好方式。」

遊客：「我在台北已經40年了，每個夜市都去過，覺得還是這裡比較好。」

台灣夜市不只有美食小吃，更是具有代表性的庶民文化，如何在不景氣的困境中重拾魅力，考驗著每一個夜市，也考驗著我們想留下什麼樣的台灣味。

