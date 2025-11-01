東森直擊！中國神舟21號發射劃夜空 震撼瞬間

點火瞬間，火箭底部噴射出炙熱火焰。（圖／東森新聞）



中國神舟21號載人飛船，31號晚間在酒泉衛星發射中心點火起飛。火箭升空時劃破戈壁夜空，外加巨大的轟鳴聲，相當震撼。

現場開始倒數計時，透過鏡頭感受火箭升空的震撼瞬間。

民眾：「321點火。」

點火瞬間，火箭底部噴射出炙熱火焰，神舟二十一號，31號晚間11點44分順利升空。

火箭劃破戈壁夜空直衝雲霄，強烈的視覺衝擊之外，還伴隨巨大轟鳴聲。

火箭升空後兩分鐘，逃逸塔分離，之後四個助推器分離，整流罩分離，約10分鐘船箭分離，代表飛船進入軌道。

高級工程師周亞強：「在火箭的這個入軌的經度，空間站（太空站）調向經度，還有飛船變軌方面，採取多項技術，才能保證這個，3.5小時（對接）的這個實現。」

指令長張陸率領學弟武飛張洪章，進駐太空站，同時還帶了四隻小老鼠上太空，他們經過嚴格的體能測試抗暈挑戰，才脫穎而出，因為與人類基因相似度高達85%，對人類未來長期在太空生存先行探路。

神舟21號發射前兩小時，酒泉衛星發射中心舉行出征儀式，三名太空人接受上百位民眾夾道歡送。

神舟21號乘組人員：「航天員（太空人）張陸，航天員（太空人）武飛，航天員（太空人）張洪章，出發，（是。）」

中國致力發展航太領域，接下來重點將和美國競爭，誰能率先登月，掌握太空發展主導權。