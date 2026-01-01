東森陪你跨年／久違唱跨年！ 蘇慧倫、徐若瑄回歸舞台 經典金曲掀回憶殺

全台跨年晚會熱鬧非凡，多位久違的女星重返舞台成為話題焦點。（圖／翻攝自蘇慧倫、徐若瑄IG）





全台跨年晚會熱鬧非凡，多位久違的女星重返舞台成為話題焦點。在淡水現場，「玉女掌門人」蘇慧倫身穿一襲優雅連身長裙登台，儘管當晚細雨綿綿且氣溫偏低，她仍敬業地在雨中獻唱。當〈鴨子〉、〈LemonTree〉、〈被動〉等經典旋律響起，現場瞬間化身大型KTV，全場陷入滿滿的「回憶殺」。蘇慧倫更貼心問候台下歌迷，笑稱雖然天氣寒冷，但已被大家的熱情徹底溫暖。



鏡頭轉往桃園，暌違21年再度登上跨年舞台的徐若瑄，以擔任開場嘉賓之姿華麗回歸。她身著薄紗中空褲裝搭配短版上衣，大方展現結實馬甲線，短髮造型俐落亮眼，凍齡狀態驚豔全場。徐若瑄攜手才子黃宣合唱招牌金曲〈狠狠愛〉，兩人爆發力十足的互動瞬間點燃氣氛，讓台下尖叫聲此起彼落。

除了勁歌熱舞，徐若瑄更精心復刻〈不敗的戀人〉MV經典橋段，帥氣騎著滑板車登場，帶領歌迷瞬間重返青春時光。隨後她深情演唱〈愛笑的眼睛〉等抒情金曲，即便雨勢轉大，她仍堅持不撐傘，陪著粉絲一同淋雨跨年，展現十足誠意與親和力，將現場氣氛推向高點。





東台灣的跨年夜同樣精彩，范曉萱與持修首度在台東上演「跨世代夢幻同框」。范曉萱親自彈琴，將經典情歌〈氧氣〉重新改編，兩人深情合唱讓全場聽得如癡如醉，沈浸在音樂之中。隨後范曉萱帶來膾炙人口的〈管他什麼音樂〉及多首熱門組曲，成功將跨年夜的熱烈氣氛一路延續至最高潮。



