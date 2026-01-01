東森陪你跨年／五月天跨年夜陪粉絲倒數！ 放火花高唱「笑忘歌」

跨年夜最熟悉的聲音沒有缺席，台灣天團五月天再度留在這片土地，陪伴歌迷一同迎接新年。（圖／相信音樂提供）





跨年夜最熟悉的聲音沒有缺席，台灣天團五月天再度留在這片土地，陪伴歌迷一同迎接新年。隨著全場倒數「6、5、4、3、2、1，新年快樂！」的歡呼聲響起，絢爛煙火劃破天際、點亮星空，團員們也在舞台上相擁，與歌迷共度這感動的一刻。



倒數結束後，全場大合唱經典歌曲〈笑忘歌〉，將現場氣氛推向最高點。正如歌詞所唱：「傷心的都忘記了，只記得這首笑忘歌，那一年天空很高風很清澈，從頭到腳趾都快樂。」五月天用歌聲療癒全場，帶領大家忘卻煩惱。

五月天與歌迷展現絕佳默契，熱情的歌聲響徹雲霄，彷彿要一同唱到2026年。在跨年的歡騰氛圍中，五月天緊緊抓住了每一位歌迷的心，用音樂連結彼此，共享這份獨特的快樂與感動。



事實上，五月天往年都會選擇留在台灣陪粉絲跨年，今年也不例外。此次跨年演唱會於台中洲際棒球場舉行，從27號一路唱到1月4日。五月天期盼用一首又一首溫暖的歌曲，陪伴大家告別舊年，迎接嶄新的開始。



